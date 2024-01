« Boucle d’Or » rejoint la collection des livres musicaux « Mes petits imagiers sonores » publiés aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont découvrir le réputé conte dans le simple fait d’appuyer sur les puces. Ils pourront commenter, interrompre la lecture pour poser des questions, et s’amuser avec un joyeux cherche et trouve.

« Boucle d’Or » – Écoute ta toute première histoire

Alors qu’elle se promène dans la forêt, Boucle d’Or s’arrête par hasard devant une petite maison. Elle décide de rentrer dedans, la visite rapidement, mange et fait un somme dans l’un des trois lits, celui à sa taille. Elle ne sait pas encore qu’elle appartient à une famille d’ours, Papa Ours, Maman Ours et Bébé Ours. Les 3 ours qui vivent dans cette maison, et qui étaient partis se promener, finissent par rentrer pour déguster leur soupe. C’est alors qu’ils découvrent Boucle d’Or profondément endormie. Ils décident de la réveiller. Apeurée, elle part en courant, les ours quant à eux, reprennent leurs habitudes.

Notre avis

Nous apprécions particulièrement ce format qui permet d’écouter l’histoire dans son entièreté. Les enfants peuvent ainsi lire à leur guise, se laisser porter par l’histoire en appuyant sur les puces et observer les illustrations qui vont avec. Ils vont également profiter de jolies musiques et bruitages. Les dessins de Marion Binet sont adorables comme toujours. Ils vont aimer se laisser porter par la narration racontée d’une douce voix féminine. Cerise sur le gâteau, ils pourront jouer à un cherche et trouve grâce à une puce aléatoire leur permettant d’identifier des moments clé dans l’histoire. N’hésitez pas à découvrir l’article que nous avons consacré à “La Petite Sirène” qui fait partie de la même collection. Très réussie, elle va permettre aux enfants de découvrir une histoire amusante et touchante à la fois.

