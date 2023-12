La petite sirène – Écoute ta toute première histoire !

« La petite sirène » rejoint la collection de « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par Marion Billet, les enfants vont apprécier de découvrir le célèbre conte d’Andersen en couleurs et en musique.

« La petite sirène » – Un conte audio joliment illustré

Nous avons été surpris d’apprendre que parmi « Mes petits imagiers sonores » se cachaient également des histoires classiques et intemporelles. Une idée ingénieuse, lorsqu’on sait à quel point les enfants aiment écouter de nouvelles histoires, audio notamment. Ils n’auront qu’à appuyer sur les puces au cœur de jolies images pour découvrir le conte de « La petite sirène ».

Ils vont se laisser porter par l’histoire en prenant le temps d’observer les illustrations associées.

Des illustrations signées Marion Billet, douces et très colorées, comme à son habitude. Les enfants vont rapidement se laisser porter, notamment grâce à la voix suave de la dame qui raconte l’histoire. Les bruitages vont les plonger dans l’univers maritime du conte, à la découverte des aventures de cette jolie sirène. Quant aux musiques, elles sont rythmées, et participent à rendre le tout haletant. Enfin, le fameux cherche et trouve est bien présent en toute fin de livre, une façon ludique de tester le lecteur sur sa compréhension de l’histoire.

Nous en sommes convaincus, le livre audio « La petite sirène » ne tardera plus à rejoindre la bibliothèque des enfants friands d’histoires audios. Il y a fort à parier que cela va leur donner envie de découvrir les autres histoires de la même collection : « Poucette », « Robin des bois » et « Boucle d’or » que nous vous avons déjà présentés, voir ICI.

L’imagier sonore « La petite sirène » est également disponible sur AMAZON.