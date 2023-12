Silverlit – Des jouets amusants et innovants

Silverlit, marque de jouets innovants, présente une large gamme de produits, pour divertir et amuser les petits et grands enfants ! Pour cette fin d’année, Silverlit continue de surprendre, proposant de belles nouveautés, élargissant ainsi les gammes de jouets et suggérant de nouvelles expériences.

Du côté des voitures télécommandées, la gamme s’agrandit, avec notamment, l’hypercar 24 heures du Mans. Une voiture de formule 1, qui séduira les enfants, pour son design et son endurance ! Le jouet est adapté aux enfants, à partir de 5 ans, proposant de revivre la course des 24 heures du Mans, à l’occasion de ses 100 ans ! Le coffret, ouvert, pour mieux découvrir le véhicule, se compose de l’hypercar, d’une commande directionnelle, d’un chargeur et d’un livret d’instructions. L’utilisation du jeu reste simple, les enfants comprendront rapidement comment prendre la commande en main, pour faire avancer, reculer, ou tourner la voiture. La voiture possède une batterie à recharger, ce qui reste plaisant et plus écologique. Il n’y a plus besoin de courir après des piles ! Son design plaît et ses courbes aérodynamiques permettent au véhicule d’assurer des pintes de 20km/h, faisant d’elle la plus rapide !

Avec l’engouement autour de l’espace, impossible de passer à côté de la gamme Astropod ! Une collection de capsules, qui propose de construire sa propre station spatiale, avec l’aide de différents éléments, six au total. Une invitation à la découverte de l’espace, entre véhicules à construire, expériences scientifiques et énigmes codées à déchiffrer. En effet, le jeu se veut être une expérience immersive, et éducative, entre construction, exploration, collection et expériences scientifiques.

La capsule Station de communication, incontournable, se présente dans un coffret complet. A l’intérieur, il y a tout le nécessaire, pour les enfants, une capsule, un personnage, 15 éléments à assembler et un livret d’instructions. C’est un pas à pas illustré qui est à retrouver, pour pouvoir assembler les différents éléments de la station. Les illustrations restent claires et simples, pour les enfants à partir de 6 ans. Le jouet, une fois construit, offre des éléments amovibles. Il y a aussi un effet sonore, qui permet de s’immerger toujours plus dans le jeu. La base de la station est à tourner, pour recevoir différents messages. Le jeu se complète avec un code secret en morse à déchiffrer ! Le jouet est complet, proposant de développer la créativité, la motricité fine, la résolution de problème.

Silverlit, marque de jouets électroniques innovants, présentent de belles nouveautés, pour cette fin d’année. Parmi la jolie sélection, l’hypercar 24 heures du Mans va séduire petits et grands enfants, tandis que la collection Astropod va ravir les futurs astronautes !

