Boucle d’or – Écoute ta toute première histoire !

Les Éditions Gallimard Jeunesse proposent aux enfants de découvrir un des plus grands contes classiques, à savoir « Boucle d’or », au travers d’une toute première histoire sonore. Ils n’auront qu’à appuyer sur les puces pour se laisser porter par l’histoire, riche qui plus est, en profitant de joyeux sons et bruitages.

L’idée de proposer un conte iconique en audio est plus qu’ingénieuse. Cela va non seulement permettre aux enfants de découvrir l’histoire seuls, dans le simple fait d’appuyer sur les puces sonores. Mais également de se laisser porter par cette narration encore plus vivante, animée. Tout cela grâce au duo voix/musique qui permet de se sentir en immersion dans un monde bien loin du sien. Et forcément, de commencer à les intéresser aux histoires de façon ludique, et pourquoi pas, développer leur curiosité. « Boucle d’or » relance donc la collection d’éveil n°1 au travers d’un format repensé, à savoir la présence d’un cherche et trouve. Si cela un côté ludique, cela va également leur permettre de poser des questions dans le simple fait de découvrir ce qu’ils ont sous les yeux, à savoir les superbes illustrations de Marion Billet que l’on connaît bien.

Nous avons été agréablement surpris par cette nouvelle édition qui est très riche. Ici, il ne s’agit pas d’une version condensée, mais bel et bien l’histoire dans la totalité. Bien sûr, le texte a été remanié pour que les enfants à partir d’un an puissent comprendre la situation. Néanmoins, les musiques et bruitages qui accompagnent l’histoire rajoutent encore plus de pep’s au tout, de dynamisme. Bref, « Boucle d’or » est un livre sonore très réussi et nous avons hâte de découvrir les prochains contes repensés par les Éditions Gallimard Jeunesse.

« Boucle d’or » fera sans aucun doute partie des contes classiques que les enfants seront ravis d’écouter encore et encore.