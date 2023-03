Mes rondes – Mes petits imagiers sonores

« Mes rondes » rejoint la nouvelle version de la collection « Mes petits imagiers sonores » qui s’accompagne d’un cherche & trouve ludique à la fin du livre. Disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse, les enfants vont goûter au plaisir de danser sur quelques comptines indémodables, tout en se donnant la main.

Et si l’on dansait ?

« Mes rondes » fait partie de ces imagiers sonores qui mettent tout de suite de bonne humeur. Les enfants seront heureux de chanter et de danser sur quelques classiques tels que les chansons et comptines « La capucine », « Savez-vous planter les choux ? », « Passe petit rat », « J’aime la galette » et « Jean Petit qui danse ». Soit 5 chansons entrainantes qui invitent forcément à la danse, seul ou accompagné de sa famille et de ses amis.

Et c’est encore la talentueuse Elsa Fouquier que l’on retrouve pour les illustrations. Elles sont toujours aussi attrayantes, grâce notamment à l’effervescence des couleurs sur chaque tableau ; la représentation de la nature, des animaux, des enfants, des paysages. Soit, cette transmission d’une bonne humeur contagieuse qui donne forcément envie d’appuyer sur les puces qui dégagent un son de qualité. Ce sont essentiellement des enfants que l’on entend chanter sur les chansons sélectionnées.

Le côté ludique du livre se retrouve également en toute fin de l’album, avec ce cherche et trouve musical qui invite les enfants à reconnaître le chant associé au son qu’ils entendent. Sans oublier une petite vignette qui représente aussi l’ambiance générale. Un rossignol pour La Capucine, une mouette pour La Galette, un pigeon rappeur pour Jean Petit qui danse, ou encore un petit rat qui détient les clés du coffre.

« Mes rondes » rejoint la bibliothèque des enfants adeptes de la collection de « Mes petits imagiers sonores ». Ils vont beaucoup s’amuser en écoutant de nouvelles interprétations des comptines qu’ils connaissent déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la sélection de chansons, ils seront obligés de les écouter encore et encore, et les chanter à leurs petits camarades.