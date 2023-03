Mon amie la petite sirène – Briony May Smith

Après « Ma petite sorcière » et « Mon amie la licorne » nous sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter le dernier livre de Briony May Smith à savoir « Mon amie la petite sirène ». Publié aux Éditions Gallimard Jeunesse, les enfants vont faire la connaissance de Zoé et d’Océane dans un monde où amitié et magie ne font qu’un.

« Mon amie la petite sirène »

Quel plaisir de retrouver l’univers de Briony May Smith autour d’une histoire où la force de l’amitié prend tout son sens. Une petite fille et une sirène inséparables qui aurait pu le croire ? Et pourtant…

Si Zoé a les pieds sur terre, Océane vit sa meilleure vie après de sa maman sous la mer. Cette petite sirène au grand cœur et à la curiosité débordante se demande parfois ce qu’il y a sur terre, à Puilosic. En quoi la vie sur terre est-elle différente de celle sous l’eau ? Elle va bientôt le découvrir, grâce à cet événement annuel très attendu, à savoir la fête de la lune, durant laquelle le peuple de la mer peut nager dans les airs à la découverte de ce monde dont ils ignorent tout. Et plus encore, elle pourra enfin découvrir le monde de Zoé, cette amie qu’elle aime tant.

La maman d’Océane la prévient quand même qu’il y a des règles lors de la fête de la lune, celle de rentrer avant que le reflet de la lune ne disparaisse. En effet, elle risquerait de perdre sa magie pour toujours. Et même si elle reste fascinée par le monde d’en haut, elle souhaite rester auprès de sa maman. Le jour J est arrivé, Océane rejoint donc Zoé dans le monde des humains. Elle s’émerveille de tout ce qu’elle observe à tel point qu’elle en oublie de rentrer. Vient alors un événement qui la retarde au point de commencer à perdre sa magie. Et c’est grâce à un chant de baleine qui jaillit soudain de l’eau qu’elle réussit à rentrer chez elle à temps. Les petites filles continueront d’être inséparables bien qu’elles n’appartiennent pas au même monde.

Que dire si ce n’est que l’univers de l’autrice est incroyable ! Les illustrations sont magiques au sens propre comme au sens figuré. On s’y croirait. L’idée de l’amitié sans faille malgré la différence rend l’histoire encore plus touchante. Les deux petites filles sont d’une douceur palpable, les enfants vont rapidement s’attacher à elles, nous en sommes certains. Les couleurs sont profondes, ce bleu notamment qui ressort intensément, ce monde de la mer plus fascinant que jamais. On se sent bercé par la narration qui est d’une douceur rare. Tout est harmonieux. L’histoire est bien trouvée, cette amitié si forte qui dépasse même les difficultés, la différence, les imprévus. Et puis, il y a aussi l’amour, cet amour pour le monde marin, plus déployé que jamais. Qui vient d’ailleurs de pair avec la fascination du monde des humains au travers d’Océane, cette petite sirène.

« Mon amie la petite sirène » fait partie des livres qu’il faut lire pour ressentir toute cette magie qui ressort de la narration. L’imagination de Briony Mary Smith est inépuisable, à commencer par ses talents d’illustratrice que les enfants vont observer dans le moindre détail.