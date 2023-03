BRZRKR – Le premier tome aux éditions Delcourt

BRZRKR est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, à paraître mi-mars 2023. Un comics de Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney et Bill Crabtree qui présente un personnage de légende, un guerrier lancé dans une quête vengeresse à travers les âges.

Sur un banc, sous la pluie, solitaire, un homme assit, visage baissé, patiente. Une voiture, phares allumés, arrive à la hauteur de l’homme. Quelqu’un lui indique, que c’est l’heure. Plus tard, ailleurs, ce même homme se trouve dans un hélicoptère de l’armée. Il est entouré de plusieurs soldats. L’un d’eux lui demande comment il se sent. L’homme répond qu’il est prêt ! Ils arrivent bientôt sur l’objectif, mais l’homme n’attend pas le signal pour descendre et saute directement de l’hélicoptère. Pendant ce temps, les soldats descendent en rappel ! Lorsque les soldats arrivent à terre, l’homme a déjà massacré quelques ennemis. Rien ne semble l’arrêter, il tue et élimine tout sur son passage, dans la fureur et dans le sang. Malgré des balles reçues, il avance, déterminé, et ne recule devant rien…

Le récit est plein de violence, en tout cas c’est dans la violence que celui-ci débute. Il interpelle avec cet homme sombre, étrange, que rien ne semble atteindre. En effet, malgré les balles reçues, il avance comme si de rien n’était et continue à descendre et éliminer les ennemis sur son passage. Il semble également doté d’une grande force, pulvérisant les crânes de ses ennemis, d’un seul coup de poing ! La bande dessinée mêle habilement aventure, fantastique, croyance, vengeance et violence, à travers un personnage complexe. En effet, cet homme, qui a traversé les siècles, cherche son origine, tout comme les personnes qui l’emploient. Les sentiments, les émotions, les questionnements, sont au cœur de ce récit qui est assez violent, de par ce personnage surhumain, qui tente de se maîtriser, dans certaines situations… Le dessin est énergique, offrant un bel ouvrage à découvrir.

BRZRKR est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Un comics surprenant, captivant, violent et inquiétant, qui présente un homme surhumain et immortel, un protecteur qui cherche sa place dans le monde et tente de comprendre ses origines.

