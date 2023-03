Une ex-championne du monde du tennis tente de se relever d’un grave accident médical. Grâce à « Sirius »​,​ son étoile jumelle, elle va pouvoir reprendre goût à la vie. Et, par-dessus tout, vivre une vraie adolescence, bousculée par l’amitié, l’amour … Afin de retrouver cette flamme incandescente qui caractérise si bien la passion !!! Qu’elle quelle soit !

Sirius, un shojo espagnol en one shot, fabuleusement optimiste et tendre.

À retrouver aux Éditions Glénat Manga depuis le 18 janvier 23 ! (+12)

Le décor :

Une salle de classe. Au tableau, une phrase : « Où vous voyez-vous dans vingt ans ? »

Tandis que les élèves énumèrent un à un, leur rêve classique d’enfant, c’est avec étonnement que la professeure écoute la réponse inattendue de la jeune Daniela. Celle-ci veut devenir ​une ​championne du monde du tennis, pour suivre les traces de sa mère, pro du tennis en son temps !! Les autres se moquent gentiment d’elle et de ses ambitions, qui semblent démesurées pour son jeune âge. Mais Daniela est plus que déterminée, et cette lueur de bonheur et de motivation fait briller tout son être !

Quelques années plus tard…

Daniela est en route pour le petit village balnéaire où elle venait passer ses vacances avec ses parents lorsqu’elle était petite. Le temps a passé, elle est à présent une jeune adolescente. Et, si son père a décidé de l’emmener ici, chez son oncle, c’est un peu pour l’éloigner de la maison jusqu’à ce que les choses s’arrangent.

Car, depuis son malaise cardiaque en pleine finale d’un tournoi de tennis, et son opération, ses ambitions n’existent plus. Sa vie en elle-même non plus d’ailleurs. Elle a sombré dans un abîme bien noir, comme sa propre mère. Chacune de leur côté, incapable de communiquer depuis l’accident, s’en veut et s’imagine le pire.

C’est grâce à la rencontre de Blanca, passionnée d’astronomie, que Daniela va pourtant trouver le moyen de se relever…

Le point sur le manga

Un shojo très positif, optimiste et feel good, aux Éditions Glénat Manga. Ana C.Sanchez nous ramène plus que du soleil dans nos cœurs de lecteur. Elle nous envoie dans l’univers près des constellations et d’une étoile binaire, Sirius, contaminante par sa lueur exceptionnelle !! Ses deux protagonistes en sont la personnification incarnée. On a une « Sirius A » désenchantée, en rupture familiale, ayant perdu toute « lueur » de cette passion adolescente. D’abord à cause des ambitions démesurées de sa propre mère. Ensuite, parce que le dialogue et la communication sont complètement rompus entre l’adolescente et son « héroïne » d’enfance, depuis son opération.

Puis une « Sirius B », chatoyante d’espoir, de passion, dont le cœur s’anime au contact de l’univers et des étoiles ! Sa passion et la lueur que celle-ci lui donne, contamineraient un régiment, grâce à sa représentation illustrée de l’autrice. Ana C. Sanchez décrit merveilleusement bien​,​ ​de ​ses crayons, cette douceur parfaite et la tendresse des visages et des corps incandescents. On apprécie : les premières pages en couleurs. L’épilogue et la galerie en fin de lecture.

La conclusion :

Deux personnalités opposées qui vont matcher, et s’entraider pour la vie !!! Sirius aux Éditions Glénat Manga est un shojo feel good abordant plusieurs sujets familiaux, graves et importants, ainsi que la gestion de la maladie de manière très positive. L’histoire des deux « étoiles » qui n’en deviennent qu’une, ajoute à cet optimisme « adolescent » qui trouve toujours le moyen de se tirer vers le haut en puisant dans la force sentimentale.

Un manga sublimant une période difficile, en quelque chose de terriblement humain, tendre, et fort !!!!

(j’en ai la larme à l’oeil tellement c’est touchant, même si c’était trop court !!)