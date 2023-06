Pour parfaire ses enquêtes, une jeune lycéenne nommée Aurora, se sert de son plus précieux don : interagir avec les esprits des défunts. Mais, un jour, lors d’une de ses investigations surnaturelles, elle est projetée dans les limbes (Limbo) où elle découvre une bien étrange vérité sur ce qu’on nomme : les « essences de l’âme » !

Une nouvelle série manga/shonen fantastique et surnaturelle de la talentueuse auteure espagnole Ana C.Sanchez pour vous servir !!

À découvrir depuis le 7 juin 23 aux éditions Glénat manga.

Le décor :

Une forêt, la nuit …. Une ombre effrayante se déplace lorsqu’un coup d’épée, comme un éclair, tranche l’espace en deux…

De nos jours, une petite maison japonaise…

Pendant qu’Aurora constate que l’eau de pluie a effectivement taché le plafond, la propriétaire revient avec une photo de son défunt mari. Celle-ci est persuadée que c’est un signe que lui envoie son époux depuis l’au-delà, car cette « tache » d’eau lui ressemble étrangement.

Aurora reste perplexe, mais elle joue quand même le « jeu ». Elle placarde un talisman sur la porte de la pièce qui semble hantée, et assure à la vieille dame que lorsque la présence sera partie, il faudra tout de même faire réparer le toit !

Pourtant, elle ressent une autre présence fantomatique dans cette maison. Et, en redescendant pour partir, elle tombe nez à nez avec l’esprit d’un chat facétieux !! Elle comprend alors d’où viennent réellement les problèmes rencontrés par la vieille dame et se dépêche de renvoyer cet esprit sur le chemin qui l’attendait !

C’est son travail… Raccompagner les esprits défunts sur leur chemin initial, car, Aurora possède ce don particulier de pouvoir les voir et interagir avec eux.

Mais un jour, lors d’une de ses enquêtes près d’un sanctuaire, elle se retrouve confrontée à un immense monstre, qui se retrouve terrassé par… Un enfant sorti de nulle part…

Le point sur le manga :

Après ces deux premiers one shot, les shojos Sirius et Alter Ego, Ana C. Sanchez se frotte au style fantasy/surnaturel avec Limbo aux Éditions Glénat Manga. Sa protagoniste principale est totalement attachante et dans une situation à la fois sérieuse, mais pourtant assez chaotique.

D’un côté, elle possède une vie de lycéenne parfaitement classique, avec sa meilleure amie qui a du mal à croire en son pouvoir. Et, de l’autre, elle a ce pouvoir qui, du jour au lendemain, devient vraiment nécessaire à la tournure des événements !!

Le lecteur plonge dans un univers parallèle original, peuplé de créatures surnaturelles. L’autrice excelle toujours dans ses illustrations signées. Toujours colorées sur les premières pages, ce qui donne de suite l’ambiance générale du manga. Toujours très féminines, avec des graphismes arrondis explosant de sensibilité. Et un scénario fantasy certes, mystérieux, mais porté sur un fort rapport entre les personnages, que ce soit conflictuel, amical ou romantique.

La conclusion :

Un premier tome consistant (264 pages) où l’on rencontre des personnages touchants, un univers riche et original à la fois assez spirituel, rythmé et plein d’émotions ! Limbo aux Éditions Glénat Manga s’avère être la première série d’Ana C.Sanchez. Une autrice assurément prête à inscrire son nom, aux côtés des grands maîtres en balayant tous les codes du genre avec son style personnel et son scénario européanisé et émotionnel !

(je suis fan de sa patte qui transcende et rassemble tout le « mouvement manga », avec cette forme d’hybridation du genre “manga”, plus actuelle et particulièrement adaptée à l’air du temps !!)