La vengeance de Zaroff – Le Lombard

La vengeance de Zaroff est un nouvel album de Sylvain Runberg et François Miville-Deschênes, paru aux éditions Le Lombard, en mai 2023. Un nouveau one-shot, de la collection Signé, qui propose un nouveau récit autour de ce personnage particulier, ce chasseur sadique et hors pair.

1941, en Louisiane, une vieille femme est en train de lire une lettre envoyée par l’armée. Elle ne dit rien, tout comme ses petits-enfants autour d’elle. Malgré tout, une jeune femme blonde ose rompre le silence. Elle demande ce qu’il y a dans la lettre. La vieille femme répond à Anastasia, qu’encore une fois, il n’y a rien de bien nouveau. Anastasia ne comprend pas, si des lettres arrivent encore, c’est qu’il doit forcément y avoir quelque chose. La vieille femme se redresse et affirme, fermement, qu’il n’y a rien. Elle ajoute que l’enquête du capitaine n’a pas beaucoup avancé… Le soldat, à ses côtés, qui était là pour la missive, affirme qu’il doit y aller. Mais avant de partir, il ajoute qu’ils sont tombés sur une nouvelle piste, plutôt prometteuse. Cela serait arrivé au moment de son départ, après que le capitaine ait rédigé cette lettre.

Après le one-shot intitulé sombrement Zaroff, Sylvain Runberg et François Miville-Deschênes proposent un nouveau récit inspiré du comte Zaroff. L’exilé russe, installé dans le Maine, aux Etats-Unis, profite de son isolement, pour s’adonner à ce qu’il aime le plus, la chasse à l’homme. Mais bientôt, un commando spécial, va tenter de la capturer, pour lui demander de suivre une mission bien particulière, qui pourrait changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le récit est dense, très bien mené et captivant, invitant également à décrypter un peu plus ce personnage aussi détestable qu’admirable. En effet, dans cet enfer, qu’est la guerre, l’homme va se révéler excellent, même s’il est parfois, lui-même, en mauvaise posture. Son passé, sa famille, s’entremêlent à cette bande dessinée, qui permet de mieux cerner et comprendre, en quelque sorte, le personnage complexe et sadique. Le dessin reste beau, spectaculaire, avec un découpage efficace.

La vengeance de Zaroff est un nouveau one shot des éditions Le Lombard. Un album qui propose un nouveau récit autour de ce personnage complexe, aux habitudes sadiques et perverses, qui va devoir participer à l’effort de guerre, en partant pour la Russie, et retrouver, quelque peu son passé…

