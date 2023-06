Merveilleuse Margot – Une historie de gourmandise et d’amitié

Merveilleuse Margot est un album jeunesse de Lou Peacock et Ingela P. Arrhenius, paru aux éditions Gründ, en avril 2023. Un livre qui présente Margot, joyeuse, serviable et excellente pâtissière, qui veut faire une surprise et plaisir à son meilleur ami.

A Grand’Ville, il fait un temps merveilleux. Le ciel est bleu, le soleil brille et la jeune Margot est très occupée. Elle prépare un gâteau, pour l’apporter à Oscar. Son meilleur ami adore les gâteaux. Oscar habite à l’autre bout de la ville. Alors, Margot met son merveilleux gâteau dans son chariot rouge, pour pouvoir le transporter. Le chariot fait boum boum boum sur le chaussée. Dans une rue, Margot rencontre Léonard, qui lui explique qu’il est bien malheureux. Ses cheveux ont été coupés trop courts, il trouve cela horrible ! Margot sourit et affirme qu’elle aime bien cela. Pour le réconforter, elle lui propose de goûter une part du gâteau qu’elle a fait pour son ami Oscar.

Le récit est simple et plein de bonté, présentant une pâtissière qui va transporter son gâteau pour son meilleur ami. Mais, en chemin, elle va rencontrer différentes personnes, plus ou moins en détresse. Alors, elle va aider, réconforter, et partager le merveilleux gâteau qu’elle a confectionné pour son meilleur ami. Ainsi, l’album présente une histoire pleine de tendresse. Le partage et la bonté sont au cœur de cet album, tout comme la gourmandise et l’amitié. Les jeunes lecteurs trouveront ici la bienveillance, à travers cette histoire touchante et cette héroïne serviable. Elle trouve toujours le moyen de tout arranger, pour tout le monde, et de rendre la vie des autres plus douce… Le dessin est également simple, coloré, avec un trait rond et tendre.

Merveilleuse Margot – Une histoire de gourmandise et d’amitié est un bel album, des éditions Gründ. Un récit plein de tendresse et de bienveillance, qui montre qu’aider les autres peut aussi apporter du bonheur et renforcer l’amitié et l’estime de soi.

