Scopitone – Expé éditions

Scopitone est un tout petit album jeunesse, de David de Thuin, paru aux éditons Expé, en mai 2023. Une petite bande dessinée souple, qui contient trois aventures de Scopitone, un petit mulot, meneur incontesté d’une petite bande d’amis qui habite la forêt de Pouillechotove.

Un lapin, un écureuil et un mulot sortent prudemment de leur forêt. Il n’y a personne en vue, tout semble tranquille. Scopitone pense, malgré tout, qu’il faut rester aux aguets. Il demande à Ampoule de monter la garde, tandis que lui et Volt ramassent les carottes. Peu de temps après, Scopitone appelle Ampoule, afin de pouvoir faire le partage. Cela s’avère assez facile, car il y a neuf carottes, ce qui fait trois carottes chacun ! L’écureuil interpelle ses amis, il demande à en avoir un peu plus, car il a une femme et des enfants à nourrir. Volt réplique que lui est gros, et qu’il a besoin de manger plus. Scopitone prend la parole, affirmant qu’ils ont toujours divisé leurs récoltes en parts égales. S’ils commencent à discuter la répartition, ils finiront par se disputer. Ampoule rappelle que ce n’est plus pareil, car ils manquent de nourriture…

La forêt de Pouillechotove semble bien tranquille, cependant, dans ce petit havre de paix, les amis vont vivre quelques aventures. Les animaux se protègent et s’alertent les uns les autres, pour se protéger et se venir en aide. Scopitone est en quelque sorte le meneur, un petit mulot volontaire, au caractère bien trempé et plutôt rusé. Pour protéger la forêt et la vie paisible de chacun et chacune, ils vont affronter quelques dangers, un chat affamé, un monstre légendaire… La bande dessinée est comme un recueil, avec trois récits à découvrir et lire, entre humour, entraide et aventures. C’est plaisant à découvrir ce joli et sympathique petit monde, pour des aventures, ou mésaventures pleines de rebondissements, de ruses et d’humour. Le dessin reste simple, néanmoins efficace, avec un trait naïf, et un univers coloré.

Scopitone est un tout petit album jeunesse, des éditions Expé, qui propose de découvrir trois histoires. Un recueil qui invite à découvrir Scopitone, un mulot rusé et courageux, qui tient à protéger ses amis et sa forêt, des dangers qui peuvent arriver.

