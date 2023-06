Fabrique tes créations inspirées du Studio Ghibli est un ouvrage de loisirs créatifs, paru aux éditions 404, en mai 2023. Un livre, non officiel, qui propose de créer 14 projets de DIY, autour des films des studios Ghibli. Les personnages emblématiques de ces films d’animation sont à retrouver…

C’est par un sommaire que débute la découverte de ce livre, avec les différents titres des films d’animation et quelques photographies des réalisations. Un sommaire illustré et très parlant et inspirant. Mon voisin Totoro est le premier film d’animation qui a inspiré quelques créations. Des illustrations tirées du film, accompagnent parfaitement la découverte. Un marque-page Totoro est à découvrir, c’est le premier projet suggéré. L’énorme créature, poile et mignonne, va être à réaliser, en partie, en feutrine, pour guider les lecteurs et lectrices… Ensuite, ce sont trois photophores, avec plusieurs Totoro qui sont à réaliser.

Les activités semblent très bien détaillées, avec des niveaux pour le temps, le coût et la difficulté. L’inspiration est présentée et le matériel listé, avant de retrouver un pas à pas détaillé et photographié. Après Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké et plusieurs autres films d’animation sont à retrouver dans ce livre. Les projets suggérés sont fabuleux et beaux, très divers, ils plairont aux fans des studios Ghibli, tant pour les recréer, pour les exposer, que pour les offrir. Le livre est peut-être non officiel, mais les créations sont fabuleuses, assez bien détaillées, pour les réaliser facilement. C’est clair, les photographies très parlantes, et des astuces et conseils viennent compléter l’ouvrage de loisirs créatifs.

Fabrique tes créations inspirées du Studio Ghibli est un bel ouvrage, non officiel, des éditions 404. Un livre qui propose de créer 14 projets de DIY inspirés des célèbres films d’animation. Des photophores, un déguisement, une guirlande, un porte-clefs, un marque-page et tant d’autres créations restent présentées et détaillées, pour être sûr de réaliser parfaitement ces projets.

Lien Amazon