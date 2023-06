BLUETTI AC200P en 2023 : toujours au top à tous points de vue ?

Trois ans après son lancement, l’AC200P reste une valeur sûre et très recherchée pour l’alimentation électrique à l’intérieur et à l’extérieur.

Lancée en 2020, la BLUETTI AC200P est entrée sur un marché compétitif, en tant que centrale électrique “tout-en-un” avec son onduleur de 2 000 W, une batterie LiFePO4 de 2 000 Wh, 7 modes de chargement et 17 prises et ports. Ce qui répond aux besoins d’alimentation des utilisateurs dans presque tous les scénarios, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Qu’est-ce qui fait que le BLUETTI AC200P se distingue de ses nombreux concurrents ?

Depuis son lancement, le BLUETTI AC200P est un choix acclamé parmi les amateurs d’activités de plein air et les propriétaires. Les caractéristiques ci-dessous de l’AC200P peuvent expliquer sa popularité sans faille.

Une impressionnante puissance mobile

L’AC200P, avec une puissance de sortie de 2 000 W (surcharge de 4 800 W), est la combinaison parfaite de la mobilité et de la puissance. Elle peut tout alimenter lors de vos activités de plein air telles que le camping, le caravaning et même la navigation de plaisance. Avec cette unité, vous pouvez rester connecté et profiter de vos aventures en plein air sans vous soucier de manquer de courant. En cas de coupure, l’AC200P se révèle un véritable sauveur. Elle peut maintenir en marche vos appareils essentiels, tels que les équipements médicaux, les outils de travail, les réfrigérateurs et les lumières, vous assurant ainsi une tranquillité d’esprit à tout moment.

Une batterie LiFePO4 longue durée

L’AC200P adopte la dernière technologie de batterie utilisant des cellules LiFePO4, un type de batterie plus sûr et plus durable que la variante Lithium-ion. Avec plus de 3 500 cycles de charge, l’AC200P surpasse les modèles NCM de ses concurrents, qui n’offrent généralement que 800 à 1 000 cycles. De plus, elle est plus écologique que les batteries au lithium. En effet, la fabrication de la batterie LiFePO4 ne nécessite pas de métaux lourds tels que le cobalt, le nickel et le manganèse.

Capacité extensible

La batterie intégrée de l’AC200P a une capacité de 2 000 Wh. Mais, vous pouvez également connecter des batteries supplémentaires, telles que les batteries d’extension B230 ou B300, pour augmenter la capacité à respectivement 4 048 Wh et 5 072 Wh. Ceci est particulièrement utile pour les voyages plus longs, le glamping, les pannes de courant prolongées, ou chaque fois qu’une puissance d’énergie supplémentaire est nécessaire.

Chargement solaire et secteur (CA) rapide

L’AC200P offre plusieurs options de chargement, notamment grâce à des panneaux solaires, des prises murales CA, des batteries plomb-acide et un chargement en voiture. Le tout soit séparément, soit en combinaison pour permettre une double recharge.

L’AC200P prend en charge jusqu’à 1 200 W en double entrée AC+Solaire, ou 1 000 W en double entrée AC avec les adaptateurs T500 en option à un prix avantageux. Vous pouvez aussi associer l’AC200P aux panneaux solaires pliables BLUETTI PV200 ou PV350 pour obtenir une puissance solaire de 700 W lorsque vous êtes en déplacement. De plus, si vous disposez de l’amplificateur de charge D050S, vous pouvez obtenir 500 W supplémentaires, pour un total de 1 200 W de puissance de charge solaire, afin d’atteindre l’autosuffisance en toute l’autonomie en énergie grâce à l’énergie solaire.

Une rentabilité imbattable

La BLUETTI AC200P offre le prix le plus avantageux de sa catégorie. L’AC200P est proposé à seulement 1 499 €. En comparaison, les centrales électriques d’une capacité d’environ 2 kWh d’autres marques connues, qui sont généralement proposées à un prix supérieur de 300 € à 800 €, malgré leur cycle de vie plus court.

Offres spéciales sur les kits de générateurs solaires

En tant que modèle phare de BLUETTI, l’AC200P offre une option puissante et abordable pour faciliter l’accès à l’énergie mobile partout, en particulier à l’énergie solaire. Vous pouvez choisir un kit générateur solaire pour une batterie de secours d’urgence ou pour vivre hors réseau. Avec trois panneaux solaires PV200, vous pouvez complètement charger votre AC200P en 6 heures avec une puissance solaire de 600 W en plein soleil. Il existe également un kit avec des panneaux PV120 pour produire 360 W d’énergie solaire.

BLUETTI AC200P + PV420 kit pour 2 498 €, économisez 500 € par rapport au prix original de 2 998 €.

BLUETTI AC200P + B300 à 3 648 €, économisez 1 050 € par rapport au prix d’origine de 4 698 €.

BLUETTI AC200P +2*PV350 kit pour 3 217 €, économisez 580 € par rapport au prix original de 3 797 €.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s’est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions d’énergie verte. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement pour l’intérieur et l’extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI d’étendre sa présence sur plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients à travers le monde.