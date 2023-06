Les sortilèges de Zora – Magie blanche

Magie blanche est le troisième tome de la série jeunesse fantastique Les sortilèges de Zora, des éditions Vents d’ouest, paru en mai 2023. Une bande dessinée de Judith Peignen et Ariane Delrieu, dans laquelle se poursuit l’apprentissage de la jeune sorcière…

Chez Babouchka, le coucou sonne, mais l’oiseau remarque qu’il n’y a personne dans la pièce. Il s’en va, à tir d’ailes, pour crier « coucou ! ». Dans son bain de vase, la vieille sorcière discute avec ses deux amies. Mais le coucou la rappelle à l’ordre. Le devoir l’appelle, alors elle sort du bain de vase et se prépare rapidement, grâce à la magie, pour l’heure de cours de magie de Zora. Elle appelle sa petite-fille qui s’est endormie sur la branche d’un arbre. Quelques instants plus tard, les deux personnages sont dans une serre, pour reprendre l’enseignement du code de loyauté. Zora connaît déjà les deux premières lois. La troisième lui est présentée : Les sorcières s’interdisent d’user de magie blanche au bénéfice des nonsorciers. Alors que la grand-mère continue d’expliquer à sa petite-fille, celle-ci s’amuse avec un papillon…

La suite des aventures de Zora se poursuivent dans ce troisième tome, qui présente un récit toujours aussi posé et bien découpé. Zora, pétillante jeune sorcière commence son apprentissage, avec sa grand-mère. De l’autre côté, elle continue sa vie tranquille de collégienne. Mais lorsque sa camarade Minh est moquée par deux pestes, la jeune sorcière a du mal à respecter certaines lois de la communauté des sorcières. La bande dessinée continue ainsi d’osciller entre ces deux mondes qui s’opposent, mais fait quelques révélations, notamment grâce à la Fumée bleue. La magie opère et les questionnements demeurent dans ce nouvel album rythmé, amusant. Il aborde aussi le sujet grave des moqueries et du harcèlement à l’école. Le dessin reste superbe, avec un trait travaillé, fluide et vif, offrant de belles planches à découvrir.

Magie blanche est le troisième tome de la série fantastique Zora, des éditions Vents d’ouest. Un album assez posé, dans lequel la jeune sorcière apprend ses premières leçons et va tenter de venir en aide à une camarade qui subit le harcèlement de deux élèves.

