J’habille mes amies – Les déguisements

La collection J’habille mes amies, des éditions Usborne, se complète avec la réédition du best-seller Les déguisements, qui s’offre un nouveau look, pour plaire aux nouvelles générations. Un cahier souple, paru en février 2023, qui propose d’habiller les amies, avec plus de 300 autocollants réutilisables.

Le livre souple débute avec la page d’accueil et le sommaire bref, mais complet. Il est également indiqué, pour les jeunes enfants, de déplier le dos de la couverture, et d’y placer les autocollants supplémentaires lorsqu’il faut habiller les amies. C’est avec une double page que commence l’exploration de cet ouvrage. Trois amies qui doivent faire le choix de leurs costumes. En effet, ce soir, Sophie, Alexa et Marie se rendent à une soirée costumée. Les filles peuvent se déguiser comme elles le souhaitent. Après avoir cherché tout l’après-midi, Sophie décide d’être majorette, Marie veut se transformer en chat et Alexa rêve d’être une courageuse héroïne !

Le cahier souple se divise en deux parties, l’une avec les scènes et les amies à habiller, et l’autre avec les planches d’autocollants à retrouver. Des grandes scènes sur double page, ou des plus petites, sur une page uniquement, sont à découvrir. Chaque nouvelle saynète présente un nouvel univers fascinant, entre soirée costumée, forêt enchantée, pirates, bal masqué, cirque, royaume d’hiver, plage… A chaque nouvelle scène, il y a, également, un petit paragraphe qui vient présenter l’univers et les personnages. Des indications suggérées, pour pouvoir habiller correctement chacune des amies. Le cahier d’activités est complet, proposant un bel univers à explorer, qui va faire rêver… Il y a plein d’autocollants à coller et recoller, pour parfaire les différentes scènes présentées. Le graphisme est moderne, doux et coloré.

Les déguisements est un best-seller, de la collection J’habille mes amies, des éditions Usborne, réédité. Un cahier souple qui propose de jolies scènes. Les enfants vont devoir utiliser plus de 300 autocollants réutilisables, pour décorer, habiller des amies qui se préparent pour la fête.

