Mille milliards de trucs (et de moutons) – Ouvrez bien les yeux !

« Mille milliards de trucs (et de moutons) » est un livre XXL fou de détail, à retrouver aux Éditions Little Urban. Semblable à un cherche et trouve, les auteurs Anne Montel et Loïc Clément invitent le jeune lecteur à suivre la malicieuse renarde Lutine, à la recherche d’objets cachés au cœur d’univers riches en objets de toute sorte. Ils vont beaucoup s’amuser !

Une double narration qui anime !

« Mille milliards de trucs (et de moutons) » fait partie de ces livres qui se lisent seul ou en famille. Sa double narration, libre et/ou guidée, va permettre au lecteur de scroller le moindre détail, un peu comme un jeu de cherche et trouve. Les parents pourront leur demander de trouver tel ou tel objet sur chaque double page, un moment privilégié qui promet de longs moments de recherche. Bien pensé !

Notre avis

« Mille milliards de trucs (et de moutons) » fait partie des livres qui surprennent d’abord et passionnent ensuite. L’idée étant que les enfants observent longuement ce qu’ils ont sous les yeux, et ils ne vont pas s’ennuyer. Le livre est extrêmement riche, les illustrations débordent, et c’est justement ce qui fait son originalité. L’intrépide Lutine invite les enfants à réaliser quelques missions, à savoir reconnaître tel ou tel objet/détail/élément au cœur de pages aux diverses thématiques : dans une salle de bains, un jardin, un dressing, une boulangerie, etc. Et pas seulement ! En effet, le livre permet également aux enfants de lire à leur guise, de commenter ce qu’ils ont sous les yeux, un peu comme un cherche et trouve.

Nous confirmons donc qu’ils vont découvrir mille milliards de trucs avec Lutine. Les enfants feront forcément le rapprochement avec leur quotidien. Grâce au livre, ils vont développer leur langage, mettre un nom sur des objets qu’ils ne connaissent pas encore. Et pour ceux qui préfèrent les lectures guidées, ils n’auront qu’à répondre aux interrogations de l’intrépide renarde.

Le livre « Mille milliards de trucs (et de moutons) est à retrouver aux Éditions Little Urban.