Dolly Parton “La Totale” : 617 chansons expliquées !

Dolly Parton occupe une place de choix dans le panthéon de la musique du XXe et du XXIe siècle. En six décennies, elle aura élargi les frontières de la country, de la variété et du rock’n’roll et surtout aura émancipé l’écriture rock au féminin comme aucune femme ne l’avait fait avant elle. Ouvrage unique au monde, Dolly Parton, La Totale retrace avec passion le destin exceptionnel de la reine de la country, détaillant avec minutie la genèse et les secrets de fabrication de cette oeuvre phénoménale.

Avec plus de 60 ans de carrière, Dolly Parton, la femme-papillon, n’a eu de cesse d’expérimenter et de se renouveler. De la country à la pop, en passant par le folk, la musique soul, le gospel, les murder ballads et les chants de Noël, elle offert à ses afficionados 60 albums pour un catalogue de plus de 3000 chansons enregistrées. Au fil des mélodies et des années, son succès planétaire porté par l’amour inconditionnel de ses fans n’aura cessé de grandir. Fille de la ruralité, née dans une cabane en bois et issue d’une famille nombreuse, pauvre mais heureuse elle rêve de devenir une star en écoutant les concert de l’Opryland à la radio. Elle apprend la guitare, écrit ses premières chansons avec l’aide de ses parents jusqu’à ce que son oncle Bill Owens compositeur à Nashville lui offre sa première Martin à 10 ans qu’elle utilisera lors d’un show radio à Knoxville. Son premier enregistrement « Dumb Blonde» en 1967 la propulse dans le top 30 tandis que les suivants « Something Fishy » et « Just Because I am a woman » entrent eux dans le top 20. Elle enchaine alors les succès en compagnie de Porter Wagoner, un musicien country puis connait une ascension fulgurante sous nom Dolly Parton avec de petits bijoux tels « In The Ghetto », “Mule Skinner blues », “My Tennesse Moutain Home » ou le très populaire « Jolene ».

A partir du milieu des 70’s, sa popularité ne cessera de grandir grâce à un show TV. Durant les années 70 et 80, elle marque durablement la le rock, la variété et la country music avec sa voix d’ange, ses violons sirupeux et ses choeurs grandiloquents. Porteuse d’une révolution dans un milieu alors très macho, elle s’attache à établir la chronique émotionnelle et sociale d’un monde en mutation. Ses textes séduisent par sa vision, son ressenti et sa poésie : “I Will Always Love You” ou “Jolene”, entre autres, résonnent encore dans les coeurs. Artiste aux multiples facettes, Dolly Prton étonne et fascine, prouvant continuellement sa créativité et son engagement, toujours guidée par son indépendance d’esprit et un profond besoin de liberté. Cet ouvrage décrypte une à une les 617 chansons essentielles qui ont marqué sa carrière. Les auteurs, Lalie Walker , Simon BENOIT, Damien SOMVILLE ouvrent la boite de pandore et livrent ici tous les secrets de fabrications de la dame. Ils reviennent sur la genèse des chansons, leur réalisation, les studios, les instruments utilisés, et bien sûr les triomphes de cette longue et extraordinaire aventure humaine.

Dans ce superbe ouvrage à grand format, on trouve des photos couleurs ou en noir en blanc splendidement éclairé, véritables odes à cette authentique chanteuse au tour de poitrine fellinien dont elle a su autant jouer que sa voix phénoménale capable d’écrire des textes intelligents. Si les chansons nous sont familières, ce livre nous ouvre grand la porte sur le travail de cette diva du rock et de lacountry. Les motivations, les démons, l’angoisse et les joies, mais aussi les craintes, les espoirs et les rêves, tout ce qui a façonné la femme et l’artiste au cours de ces soixante années est évoqué ici de façon chronologique et détaillée. Un ouvrage très précis qui reprend année après année tous les événements qui ont marqué la vie professionnelle du mythe Dolly Parton.

Jean-Christophe Mary

