Mother Parasite – Tome 1 – Ed. Mangetsu

Mother Parasite est une nouvelle série, de la collection Seinen, des éditions Mangetsu, qui débute avec ce premier tome, paru en novembre 2023. Un manga de Sato Hirohisa, qui présente un thriller psychologique, une histoire troublante et dérangeante.

L’évolution de la vie n’est qu’un très long chemin à la recherche de la mère parfaite. Devant une télévision, un jeune garçon nommé Ryôta semble obnubilé par un documentaire autour de la procréation et de la recherche de la mère parfaite. Une femme lui demande de ne pas se tenir aussi près de la télé. Quelques années plus tard, une femme fredonne en cuisinant du poisson. Elle constate que les filets ont beaucoup d’arêtes et que sa vue commence à baisser. Puis, elle va ouvrir la porte de la chambre de Ryôta, pour le réveiller. Il est 7 heures. Elle lui rappelle qu’il rentre en deuxième année de collège et que ça ferait vraiment mauvais genre d’arriver en retard pour son premier jour. Elle s’installe, dans le lit, à côté de son fils. Le garçon se réveille et demande à sa mère si elle n’était pas venue le réveiller !

Le récit est complexe et psychologique, autour de Ryôta, jeune garçon qui vit avec sa mère adoptive. Tout semble paisible, mais le garçon note, dans un carnet les oublis et autres choses autour de sa mère. De l’autre côté, elle semble souvent chercher l’approbation de son enfant, et avoir peur. Au collège Ryôta rencontre Kaoru, un jeune garçon dont la mère semble bien trop proche, cependant, Ryôta trouve en elle les qualités d’une mère parfaite. Il observe et apprend à connaître cette famille. Le manga est captivant, et un brin effrayant, avec ces personnages atypiques, et ce garçon a la recherche de la mère parfaite. Il observe, manipule, fait croire… Car le garçon est très intelligent et mène le monde à la baguette, démontrant un être plutôt machiavélisme, sous sa mine d’adorable gamin. Le dessin est plaisant, avec un trait fin, dynamique et des personnages expressifs.

Mother Parasite est une nouvelle série de la collection Seinen, des éditions Mangetsu, qui commence avec ce premier tome. Un thriller bien mené et découpé, assez troublant et captivant, qui offre une relecture du complexe d’Œdipe.

