Le crocodile à grandes dents – « Tu serses la bagarre ? »

« Le crocodile à grandes dents » est un livre jeunesse qui détonne par son humour. Publié aux Editions Gallimard Jeunesse, les enfants vont participer aux aventures de ce crocodile qui se promène le long de la rivière à la recherche d’un animal avec qui se bagarrer… ou pas !

Quelques mots sur l’histoire

Difficile de présenter le livre « Le crocodile à grandes dents » sans vous en révéler la fin, mais ce serait tellement dommage, que nous allons faire de notre mieux. Le crocodile à grandes dents décide de faire une petite promenade, en toute tranquillité, au bord de la rivière. Au fur et à mesure qu’il avance, il se retrouve nez à nez avec de drôles d’animaux et semble n’avoir qu’une idée en tête : se bagarrer avec chacun d’entre eux. Malheureusement, aucun ne souhaite l’affronter, sauf peut-être l’éléphant qui se sent bien plus fort que lui, résultat : « oumpf ! » …

Mais alors, pourquoi « serse t-il la bagarre » ? Qui de l’éléphant ou du crocodile va gagner ? Et si cela impliquait quelqu’un d’autre finalement ? Restez bien jusqu’au bout de l’histoire, vous allez vous régaler !

« Le crocodile à grandes dents » fait partie de ces livres dont on ne devine pas la fin, et qu’est-ce qu’elle est drôle ! Les enfants vont vite s’attacher au héros, ce crocodile à grandes dents qui paraît sceptique du début jusqu’à la fin. Quoi qu’en l’observant de plus près, on peut voir quelques expressions du visage qui en disent long, notamment sur sa lassitude à poser la sempiternelle question « Tu serses la bagarre ? ». Et si ce n’était pas lui qui cherchait la bagarre justement ?…

« Le crocodile à grandes dents » est également disponible sur Amazon.

Ce qu’on peut dire en tout cas, c’est que le duo auteur/illustrateur fonctionne à merveille. L’histoire est drôle, rythmée par les bruits amusants que font les différents animaux. L’esthétisme est coloré, avec des détails hyper sympas, et très actuels. Les animaux ont des faciès dingues : le canard bleu, le phacochère qui mériterait d’aller chez le coiffeur pour faire couper sa frange, le zèbre avec son anneau dans le nez style rock star, le léopard qui semble avoir un peu trop mangé, et ce gros éléphant à la trompe plate qui le rend peu sympathique. Tout cela colle parfaitement avec la narration, notamment ces choses hilarantes que les animaux répondent au crocodile : « coin ! », « Ron Pchhh ! », « Rrrrr ».

Les enfants vont aimer lire et relire le livre, plus encore à voix haute, et avec passion. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise ! Ce n’est d’ailleurs pas la grenouille qui dira le contraire…