Childhome – La collection de sacs à langer Mommy Bag® 

Childhome est une marque de puériculture innovante qui propose tout l’équipement nécessaire pour faciliter le quotidien des parents : lits de bébé, transats, porteurs, tapis d’éveil, chaise haute, berceaux, couffins, etc. Sans oublier les renommés sacs à langer Mommy Bag® qui ressemblent à des sacs à main que les femmes peuvent porter tous les jours, ils sont canons !

Childhome – « Nous livrons tout sauf le bébé »

Les créateurs de Childhome ont eu envie de s’impliquer dans la vie des parents en leur facilitant la tâche. Ils proposent des pièces essentielles pour prendre soin de leurs enfants au travers de gammes qui ne cessent de développer. On peut clairement dire que la marque a rapidement connu un succès fulgurant. Elle est d’ailleurs disponible dans 60 pays du monde, rien que cela ! Et pour ce faire, elle mise sur le confort, l’innovation et la sécurité. Sans oublier ce design de plus en plus plébiscité, un look soigné et tendance que les parents recherchent de plus en plus. Avec Childhome, ils vont utiliser du matériel fonctionnel et beau esthétiquement, prouvant que les deux ne sont pas incompatibles.

Le sac Mommy Bag® – Fashion & Pratique à la fois

Sac à langer ou sac à main ? C’est à vous de choisir ! Childhome a souhaité proposer des sacs pratiques, esthétiquement attrayants, pour que les femmes aient envie de les porter à l’épaule quel que soit leur contenu. Et si on combinait les deux ?

La collection des sacs Mommy Bag® possède tout de la tendance actuelle, puisqu’elle repose sur la fierté d’être maman, notamment grâce aux inscriptions parlantes sur les lanières « Mommy Bag ». Et c’est pour le petit nouveau que nous avons eu un coup de cœur, le modèle « Mommy Club » de couleur verte. Le sac à langer, qui peut aussi servir de fourre-tout, possède un contenant de 22 litres qui permet de glisser l’essentiel pour nos enfants. A l’intérieur, Childhome a glissé un matelas à langer d’appoint, une pochette isolante et trois poches élastiques pour ranger tout ce dont on a besoin : biberons, langes, couches, jeux d’éveil, etc. Important également, il y a des attaches poussette, il est donc facile de l’accrocher pour l’avoir au plus près de soi en cas de besoin.

Il y a fort à parier que les mamans qui iront au travail avec le modèle « Mommy Club » ne passeront pas inaperçues ! Elles pourront glisser tout ce dont elles ont besoin : une gourde, un pc portable, un double du doudou de baby, leur déjeuner, etc. Autre point important, il est agréable à porter à l’épaule. Et pour celles qui préfèrent porter leur sac en bandoulière, pas d’inquiétude, la marque en a glissé une à l’intérieur.

Nous ne sommes pas surpris que la collection signature des sacs Mommy Bag® de Childhome ait reçu des prix internationaux. Leur design est super sympa, les modèles sont nombreux, avec entre autres deux autres versions en cuir vegan brun et noir, très élégantes.

Petite parenthèse : n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la marque pour découvrir les adorables « Kids Bags » pour nos babys qui sont absolument craquants !