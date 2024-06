Pourquoi j’oublie toujours tout ? – Ed. Langue au chat

Pourquoi j’oublie toujours tout ? est un album jeunesse d’Arnaud Collas et Lili la Baleine, paru aux éditions Langue au chat, fin avril 2024. Un nouveau titre pour la collection Tendresse, qui présente un enfant tête en l’air, qui s’accommode et n’oublie pas l’essentiel !

Lino est le narrateur de cette histoire, et il oublie toujours tout. Cela ne le rend pas vraiment triste, mais parfois ça met les autres en colère. Papa lui dit qu’il est une tête de linotte, lorsqu’il égare encore une fois son doudou. Papa lui a expliqué, un jour, ce qu’était une linotte, mais Lino croit qu’il a oublié… La maîtresse, quant à elle, répète souvent qu’il a la tête dans les nuages, lorsqu’il oublie de faire ses exercices. Mais Lino affirme que ce n’est pas de sa faute, il oublie à chaque fois le numéro de la page. Puis, il y a tellement de belles choses à regarder dans les livres d’école !

Le récit vient présenter différentes situations où l’entourage de Lino remarque ses oublis. Des moments cocasses, doux, entre tendresse et explications. Ainsi, Lino ne s’explique pas sa mémoire défaillante, mais il rappelle que pour sa maman, il n’oublie jamais. Il sait que son anniversaire est au printemps, et qu’il veut lui cueillir des jonquilles dorées. Le récit prend forme tranquillement, invitant les jeunes lecteurs à suivre Lino dans son cheminement, et de s’expliquer. Le texte est ainsi détaillé, pour mieux, comprendre et découvrir ce petit garçon particulier. Une histoire douce, où l’on ne peut oublier l’amour sincère pour sa maman, tout en lui rendant… Le dessin reste rond et doux, présentant un univers tendrement coloré.

Pourquoi j’oublie toujours tout ? est un album jeunesse, plein de tendresse, des éditions Langue au chat. Une histoire poétique, entre bienveillance et humour, pour les enfants qui oublient certaines choses, mais jamais l’essentiel, l’amour sincère pour ses parents.