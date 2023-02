Comment s’améliorer pour ne plus faire de fautes d’orthographe ?

Vous en avez assez de recevoir toujours des reproches au sujet des fautes d’orthographe qui remplissent vos écrits ? Il est donc temps de prendre de bonnes résolutions pour venir à bout de ce problème. Ce n’est pas bien compliqué de corriger vos lacunes en orthographe. Mais vous devrez y mettre de la volonté et du travail assidu et vous verrez des résultats.

Une formation de remise à niveau

Si vous cherchez à savoir comment s’améliorer en orthographe, l’une des premières actions que vous pourrez poser est de vous inscrire à une formation de remise à niveau. Des organismes proposent des formations de remise à niveau certifiantes qui se déroulent en ligne. Il est même possible de vous former sans devoir payer sur certaines plateformes en ligne. C’est un premier pas essentiel pour éliminer vos lacunes et vous lancer sur le chemin de la réussite en orthographe.

Exercez-vous pour bien assimiler les règles

Il n’y a rien de mieux que des exercices pour vous permettre de bien assimiler les règles en orthographe. Recherchez des livres ou manuels qui proposent des exercices à faire en orthographe. Exercez-vous régulièrement, de manière assidue, pour que vos progrès soient véritables et concrets. Pourquoi ne pas rajouter un peu de fun à votre apprentissage pour le rendre moins pénible ? Faites un tour sur YouTube par exemple, et vous découvrirez de petites vidéos très instructives pour améliorer votre niveau en orthographe.

Utiliser un correcteur orthographique

En réalité, les erreurs d’orthographe peuvent échapper à tout le monde dans la rédaction d’un document. Mais heureusement que nous disposons d’un allié qui vient rapidement à notre rescousse : le correcteur orthographique ! Utilisez donc un correcteur orthographique sur votre outil de rédaction. Que ce soit Microsoft Word, OpenOffice ou même sur Gmail, vous pouvez bénéficier de l’aide d’un correcteur orthographique. C’est un outil simple, mais qui peut être très efficace.

Le dictionnaire reste d’actualité !

Quand on pense au dictionnaire, on a toujours cette image de ce gros livre difficile à transporter. Mais de nos jours, vous n’avez plus besoin forcément d’un dictionnaire physique. Des dictionnaires en ligne existent désormais pour vous faciliter la tâche. Vous retrouverez en ligne par exemple le Robert, Larousse ou encore le Wiktionnaire.

Si vous avez des doutes sur l’orthographe d’un mot, vous pouvez tout simplement consulter un dictionnaire en ligne. En quelques clics, vous avez votre réponse et vous n’avez plus de problème !

Lisez régulièrement

Plus qu’un passe-temps, c’est aussi une très bonne manière de travailler à votre niveau en orthographe. Ajoutez donc la lecture à votre emploi du temps. Vous découvrirez de nouveaux mots, et vous apprendrez à retenir l’orthographe des mots les plus courants. Par quel livre comptez-vous commencer ?

Relisez-vous après chaque rédaction



Une erreur qui est à peu près commune aux personnes qui ont des problèmes de faute d’orthographe est qu’elles ne se relisent pas. Elles ont la paresse de s’adonner à cet exercice qui est très simple, mais très essentiel pour repérer les fautes éventuelles qui auraient pu échapper au correcteur orthographique. Prenez donc pour habitude de vous relire après chaque rédaction. Ne relisez pas à la hâte, cela ne servirait à rien. Relisez posément. Prenez le temps qu’il faut.

Donnez-vous le temps de progresser

Votre niveau en orthographe ne changera pas du jour au lendemain. Vous n’allez pas cesser de faire des fautes dans un bref délai. Il faudra du temps pour réapprendre et assimiler les règles qui vous faisaient défaut. Tout au long du processus, soyez donc patient et indulgent avec vous-même, mais restez déterminé. Vous avez besoin de travailler continuellement et de manière assidue pour avoir de bons résultats. Évaluez-vous de temps en temps pour apprécier votre progression. Chaque petit progrès est à considérer pour trouver la motivation de continuer dans cette démarche.

Améliorer votre niveau en orthographe n’est pas bien difficile. Mettez simplement en place un dispositif qui vous permettra de relever votre niveau. Et cela passe par une remise à niveau, quelques outils et plus d’attention dans vos rédactions.