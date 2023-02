Tout ce que vous devez savoir sur l’euro dollar

Les paires de devises sont au cœur de l’activité du trading Forex. En tant que commerçant, ils seront votre principal atout, ce qui peut générer des bénéfices. Cela étant dit, l’importance des paires de devises ne peut pas être simplement sous-estimée.

Lorsque vous échangez des devises étrangères, vous devez vous concentrer sur celles qui ont le plus de potentiel pour générer des revenus. Et d’ailleurs, il n’y a pas d’autre paire de devises aussi puissante et fiable que l’euro dollar. Si vous envisagez de faire du trading de l’euro-dollar, il vous incombe d’en savoir le plus possible à ce sujet.

Quelle est la paire de devises EUR/USD?

La paire de devises EUR/USD comprend, comme son nom l’indique, l’euro contre le dollar américain. Cette paire peut être échangée sur le marché international du Forex. La nomenclature des paires de devises consiste en général en combien de dollars américains sont nécessaires pour acquérir un euro.

L’EUR/USD est la paire de devises la plus populaire et la plus négociée sur le marché Forex. Il représente plus d’un quart de toutes les transactions qui ont lieu dans le monde. On comprend alors que les commerçants, surtout les plus jeunes, aient tendance à recourir à ce binôme pour en faire un élément central de leur activité.

La valeur de l’EUR/USD

En règle générale, les banques centrales et autres institutions financières importantes sont chargées de fixer le prix de leurs devises nationales. En tant que trader Forex, vous connaissez peut-être déjà l’idée que ce marché n’est responsable d’aucune sorte de réglementation, mais la réalité est que la valeur de la paire est largement influencée par les politiques qui ont été conçues et mises en œuvre par le gouvernement.

D’autres facteurs comme l’offre et la demande de la monnaie sur le marché peuvent également jouer un rôle déterminant dans la détermination de sa valeur. Gardez à l’esprit que l’une de vos tâches en tant que trader est de rester attentif aux fluctuations du marché, car elles se produisent très fréquemment et peuvent sérieusement affecter la façon dont vous faites des affaires.

Pourquoi l’EUR/USD est-il la paire de devises la plus échangée au monde ?

La réponse la plus précise à cette question réside dans la stabilité et la solidité financière des gouvernements auxquels appartiennent ces monnaies. Il est certain que les États-Unis traversent une crise économique, en fait de nombreux économistes prétendent que ce pays traverse une récession. Mais leurs indicateurs financiers racontent une autre histoire : le dollar américain continue d’être l’une des devises les plus solides et robustes au monde.

D’autre part, l’Union européenne jouit également d’une bonne santé financière, principalement grâce à la coordination entre les différents gouvernements qui y participent. De nos jours, l’euro et le dollar partagent presque la même valeur, ce qui, tant en termes de transactions que de logistique, en fait un scénario idéal pour faire des affaires entre ces deux entités.

Votre métier de commerçant

Même avec toutes les choses positives citées ci-dessus, l’EUR/USD est toujours confronté à de nombreux défis. La guerre en Ukraine a redéfini la dynamique économique de l’Europe, et cela peut affecter considérablement les échanges commerciaux avec le gouvernement américain.

Le fait que cette paire de devises soit stable ne signifie pas qu’elle ne sera pas sujette à des changements volatils. Le marché Forex reste très instable, vous devez donc être constamment au courant des nouvelles financières et économiques liées à ces deux entités. Plus vous en savez sur cette paire de devises, plus vous avez de chances de réaliser un profit avec elle.