Mes tout premiers mots – Mon corps

Mon corps est un nouveau titre qui vient compléter la collection Mes tout premiers mots, des éditions Usborne. Un livre solide, tout en carton, paru fin février 2023, pour les tout-jeunes lecteurs. Un ouvrage qui vient présenter les différentes parties du corps, pour apprendre à se connaître.

La couverture, avec un trou, laisse voir un adorable petit ours, qui incite les enfants à tourner la page. A la première page, qui est la deuxième de couverture, un jeune garçon salue, et présente ses mains. Sur la deuxième page, une enfant fait voir ses genoux. Ensuite, c’est un autre garçon qui dit bonjour également, qui vient présenter ses oreilles, en les montrant des doigts ! Sur la page suivante, c’est une petite fille, avec deux couettes adorables, qui montre son ventre. Là encore, deux adorables oursons, jouant avec des trous dans les pages, sont à retrouver.

Le livre cartonné, aux pages solides, est simple et plutôt efficace, pour découvrir les différentes parties de son corps. Ici, ce sont des enfants qui sont à découvrir et qui présentent leur nez, mains, genoux, oreilles, ventre, yeux, dents… C’est assez plaisant et captivant, du fait que des enfants se présentent. Ils incitent donc les jeunes lecteurs à en faire de même et les copient. De plus, pour attirer les enfants, le livre présente des trous, cachant d’adorables petits oursons à découvrir ! Le texte, quant à lui, est également simple, plutôt répétitif et plaisant. Comme un imagier, il présente une image à associer à un mot. Le dessin est très doux, avec des enfants expressifs et beaux, proposant un univers doucement coloré.

Mon corps est un nouveau titre de la collection Mes tout premiers mots, des éditions Usborne. Un livre cartonné, aux pages arrondies et solides, qui propose de découvrir, au travers d’enfants, les différentes parties du corps, pour apprendre à se connaître.

