Cette vie auprès de toi – Tome 1

Cette vie auprès de toi est un manga, de Shin Takahashi, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Moon Light Manga, en février 2023. Une histoire douce, apaisante et lumineuse, qui présente avec tendresse la relation d’un père et de son fils venus habiter une île.

Ryota lui avait conseillé de se présenter avec une blague, mais il a préféré se contenter de son introduction plus officielle. Cependant, cela n’a pas empêché Melle Satomi, employée de mairie, d’ouvrir de grands yeux. Elle est en charge des questions liées au logement sur l’île de Haruta. Après un bref instant, elle souhaite, malgré tout, la bienvenue à monsieur Haruta. Elle finit par regagner sa voiture, pour ouvrir la porte à ce monsieur et son fils. Riku se demande pourquoi elle l’a regardé comme ça, car il s’est pourtant bien comporté, sans sortir la blague de Ryota ! Enfin, il poursuit, entre dans la voiture. Ils sont venus, lui et son fils Issei, s’installer sur cette île. Dans la voiture, la femme continue de questionner. Elle demande à monsieur Haruta, s’il travaillait bien dans un salon de coiffure…

Le récit est très bien posé, proposant de suivre Riku, un jeune père célibataire et Issei, son fils, venus s’installer sur une île. Une nouvelle vie paisible, pour les deux héros, très attachés l’un à l’autre. La narration du père, qui veut le meilleur pour son fils est très touchant. Ainsi, le manga se veut plein de tendresse et d’affection, avec les deux personnages rapidement attachants. C’est plutôt une comédie douce qui est à découvrir ici, un brin mélancolique, et parfois amusant, avec les quelques bourdes qui peuvent arriver. C’est deux personnages qui se cherchent aussi, apprennent à se connaître et à reconstruire une vie, sur cette île merveilleuse. Des rencontres et moments de tendresse, vont rythmer la lecture. Le dessin est doux, plaisant, très bon, avec un trait fin et fluide, ainsi que des personnages expressifs.

