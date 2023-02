RINGANA : le démaquillage en douceur

RINGANA, la marque venue d’Autriche spécialisée dans la cosmétique vegan, dévoile deux astuces pour se démaquiller sans irriter et endommager sa peau.

Que l’on se maquille au quotidien ou de temps en temps, il est important de nettoyer et hydrater sa peau en fin de journée. En effet, cela permet de garder une peau saine et en bonne santé. Afin de réduire le nombre de produits à utiliser, on peut se tourner vers ceux qui remplissent plusieurs fonctions à la fois. C’est notamment le cas du lait nettoyant Fresh cleanser RINGANA, qui démaquille, nettoie et hydrate la peau. À utiliser après le lait, le Fresh tonic calm RINGANA permet de restaurer la peau et d’éviter les irritations et les rougeurs.

À propos de RINGANA

Fondée en 1996, RINGANA est une entreprise autrichienne pionnière du secteur des cosmétiques frais naturels et des compléments alimentaires. Les clés de son succès : la fraîcheur, l’efficacité et la durabilité. Les produits de la marque sont véganes et exempts d’additifs et de conservateurs artificiels. Ils sont fabriqués sur le nouveau site implanté à St. Johann in der Haide avant d’être expédiés aux clients du monde entier dans 34 pays.

Le Fresh cleanser RINGANA

Comme dit plus haut, la nature du maquillage utilisé peut avoir un impact sur notre peau. Certains maquillages sont plus épais et contiennent notamment du silicone ou des cires qui peuvent obstruer les pores. Il est donc important de pouvoir bien nettoyer la peau à la fin de la journée. Seulement, au lieu de s’acharner avec un coton et s’irriter l’épiderme, RINGANA propose une solution plus adaptée. En effet, la nouvelle formule de son Fresh cleanser élimine efficacement les impuretés et le maquillage tout en douceur.

Il s’agit d’un lait nettoyant naturel et biologique qui nettoie la peau en douceur tout en protégeant la barrière cutanée. Sa texture crémeuse s’étale facilement sur le visage et l’odeur est vraiment très agréable. Rincez ensuite à l’eau chade, et le visage est débarrassé de ses impuretés. En outre, le format de son bouchon poussoir est vraiment très pratique.

Le Fresh tonic calm RINGANA

Une fois le visage nettement nettoyé, il ne lui manque plus qu’un petit coup de fraîcheur pour éviter les tiraillements. Pour cela, RINGANA propose le Fresh tonic calme, un tonique végétal doux à l’effet équilibrant. En effet, il a été spécialement développé pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs et aux irritations. Il aide la peau à maintenir son pH naturel et assure une bonne hydratation. J’adore la format brumisateur, permettant de nourrir le visage en un coup de brume. Cela donne un vrai coup de fraîcheur très agréable, à l’odeur vraiment très subtile. Ce tonique est donc idéal pour hydrater la peau contre tout dessèchement cutané.

En bref

Ces deux nettoyants et hydratants sont parfaits pour la routine soin du visage du soir. Ils entrent parfaitement dans le quart-d’heure bien-être que je m’offre tous les jours pour prendre soin de ma peau.