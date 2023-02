A Nice du 3 au 11 mars , première édition du festival de cinéma “La Fiesta del Cine”

Du 3 au 11 mars, Nice va accueillir “La Fiesta del Cine”, un nouveau festival de cinéma qui va mettre à l’honneur des films sud-américains. Neuf films seront en compétition et concourront pour le prix du public. Outre les projections suivies d’échanges avec les réalisateurs et réalisatrices, seront proposées des animations musicales, dansantes et culinaires.

Un festival consacré au cinéma sud-américain

« La Fiesta del Cine » est née de la synergie entre, d’une part, le producteur franco-brésilien Eric Belhassen (Boca a Boca Productions) et d’autre part les cinémas de Nice, Le Variétés et Le Rialto, représentés par leurs directrices Annabelle Berton et Charlotte Echardour.

Les neuf films présentés en avant-première viennent de plusieurs pays (Brésil, Chili, Costa Rica, Equateurr, Argentine, Colombie) et ont déjà obtenu des prix dans de nombreux festivals.

Plusieurs temps forts

Cette première édition sera marquée par plusieurs temps forts.

Vendredi 3 mars au cinéma Le Rilato, la soirée d’ouverture commencera en musique à 18h30 avec une batucada entraînante arrosée de rafraîchissements divers. Ensuite, sera projeté le film « Chili 1976 » en présence de la réalisatrice Manuele Martelli.

Mercredi 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le cinéma Variétés projettera le film « REGRA 34 », qui a été récompensé au festival de Locarno en 2022. Il sera suivi d’un débat online avec la réalisatrice.

Samedi 11 mars : la soirée de clôture aura lieu dès 18h30 au cinéma Les Variétés. Après la remise du prix du public, sera projeté le film « Paloma » qui a reçu le prix du meilleur film au festival de Rio en 2022. Il sera présenté par le réalisateur Marcel Gomes et sera suivi d’un débat auquel est invité Le Planning Familial et l’association niçoise, Les Ouvreurs, organisatrice du festival et rencontres In&Out à Nice.

A noter qu’une séance de reprise du film lauréat sera proposée dimanche 12.

Pour plus de renseignements sur le festival «La Fiesta del Cine » : www.fiestadelcine.bocaboca.com