Tout savoir sur les caractéristiques du portage salarial

Le monde professionnel est en constante mutation comme le prouve l’apparition de métiers émergents (Concepteur intégrateur de réalité virtuelle, Technicien valoriste du réemploi…). Mais les changements interviennent aussi au niveau des formes de travail, car de nos jours, le travail en entreprise n’est plus la seule alternative pour empocher un salaire. En effet, il existe aussi le travail indépendant ou le portage salarial qui gagne désormais du terrain. Mais quels sont réellement les principes du portage salarial ?

Qu’est-ce que le portage salarial ?

Le statut de travailleur indépendant procure de nombreux avantages tels que la liberté d’organiser son propre emploi du temps ou l’absence de contrainte relative à une hiérarchie. Néanmoins, ce statut montre également quelques failles comme le fait de toucher des revenus instables ou l’inexistence d’une mutuelle santé. De son côté, le travail en entreprise pallie certains des inconvénients du travail indépendant parce que vous serez sécurisé d’un point de vue financier et social. Cependant, il y a encore un lien de subordination avec l’employeur. Dans le cadre du portage salarial vous profitez à la fois des atouts du statut de travailleur indépendant et ceux d’un travailleur en entreprise. La raison est que vous avez accès à un contrat de travail en bonne et due forme de type CDD ou CDI. Vous profitez aussi d’une couverture sociale (maladie, retraite, chômage…).

Qui sont les acteurs du portage salarial ?

Un portage salarial est un contrat tripartite qui engage une entreprise spécialisée dans le secteur comme l’Entreprise CEGELEM, des clients et un consultant. Ce dernier est dit « ’porté »’ après qu’il ait rejoint une entreprise spécialisée dans le portage salarial. Les clients sont les porteurs de projet. Ils peuvent être des associations, collectivités, entreprises ou l’État. Ces clients confient les missions aux entreprises de portage salarial qui délèguent à leur tour les travaux à des consultants. Concrètement, les entreprises de portage salarial jouent donc le rôle d’intermédiaire entre les clients et les experts du domaine à traiter. À part la répartition des tâches aux agents sous contrat, la société intermédiaire se charge de toutes les parties administratives que ce soient la comptabilité ou en matière juridique.

Quelles sont les obligations des acteurs ?

Seule une entreprise de portage salariale a le droit de proposer ce statut à des travailleurs. Cette société prélèvera sa rémunération sur les frais de gestion. Ici, elle peut soutirer un pourcentage du contrat de prestation ou de la facture. Elle doit également entamer les démarches d’embauches. De plus, elle est chargée de payer le salaire et de verser les montants de la cotisation aux organismes sociaux. Elle va encore ouvrir une assurance responsabilité civile professionnelle pour le salarié. De son côté, il n’est pas possible pour l’expert de travailler dans le domaine du portage salarial sans une qualification professionnelle. Cette dernière doit être un diplôme de bac +2 dans la mission (niveau 5) ou une expérience significative d’au moins 3 ans dans le secteur d’activité. Enfin, sachez que le travailleur est libre de choisir la société de portage salarial avec lequel il aimerait s’engager.