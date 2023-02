The Rolling Stones “Grrr Live!” : le concert légendaire pour les 50 ans du groupe enfin disponible !

En 2012, les Rolling Stones embarquaient pour 30 dates à travers l’Amérique du Nord et l’Europe à l’occasion de leurs 50 ans de carrière avec la tournée ’50 & Counting’. Après un tour de chauffe au Trabendo et à Mogador, ils se produisaient au New Jersey’s Prudential Centre à Newark le 15 décembre entourés par un incroyable line-up d’invités prestigieux. Retour sur un concert historique qui restera comme l’une de leur plus belle performance de tous les temps.

A l’origine, ce concert événement fût filmé pour être diffusé en pay-per-view. Inutile de préciser que la mise en scène est églée au millimètre. Les images s’ouvrent sur un décor scénique impressionnant représentant le « Big Red Mouth » le célèbre logo créé en 1971 par John Pasche. En fond sonore, la bande passante fait progessivement monter la pression aux rythmes de percussions tribales. Puis les Rolling Stones font leur entrée sur “Get Off My Cloud”. Dès les premiers accord, le groupe semble soudé, uni, comme soumis à une très haute tension. La voix Mick Jagger sonne plus que jamais puissante, Keith Richard et Ron Wood tissent leur toile sonore, arque boutés sur leur guitares, tandis que le regretté Charlie Watts surplombe la scène. Impérial derrière ses fûts, il pulse cette rythmique qui donne envie de danser.

La magie opère dès les premières mesures et on ressent ici toute l’expérience acquise au cours de 50 ans de scène. Et là, nous n’en sommes qu’au premier titre. Pour maintenir la pression, épaulé par les fidèles Darryl Jones (basse), Chuck Leavell (claviers) et deux choristes, le groupe enchaine d’affilé “The Last Time”, “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)” et “Paint It Black” trois classiques éternels, boostés par ce groove infernal qui aura conduit les Stones au sommet. Les gros plans sur les visages montrent à quel point les spectateurs aiment ces titres et à quel point les musiciens sur scène sont heureux de les interpréter. Le public et le groupe sont en osmose, les bonnes vibrations règnent dans la salle.

L’un des sommets du spectacle est l’apparition de Lady Gaga sur le deuxième couplet de “Gimme Shelter”. Incroyable bête de scène, elle fait le show à part entière, femme animale plus vraie que nature face à un Mick Jagger amusé et admiratif. Lady Gaga est l’une des rares artistes terre capable de briller à égalité avec lui. Là, on a à faire à un moment exceptionnel orchestré par deux véritables rock star. Loin d’être intimidée par les Stones, musiciens les plus célèbres de l’histoire du rock, Lady Gaga rugit, court, se tortille, s’écartèle dans tous les sens du haut de ses talons aiguilles et prend le contrôle du show. Gary Clark Jr. et John Mayer rejoignent le plateau pour une jam session déchaînée de “I’m Going Down”. Ces deux fines lames de la six cordes sont les fils spirituels des Rolling Stones. Cela se voit, cela s’entend, cela se sent. Les voir tous jouer ensemble est un moment transcendant et inoubliable. Puis, Mick Taylor intervient sur “Midnight Rambler”. Ce moment émouvant rend hommage à l’époque où il avait rejoint les Stones après la mort de Brian Jones. Mick Taylor passera cinq ans au sein des Rolling Stones, participera à l’enregistrement de sept albums dont Let It Bleed (1969) et Exile on Main St. (1972). Beaucoup considèrent la période Mick Taylor comme le point culminant créatif de la carrière des Stones. Pour cette soirée anniversaire en tout cas, Mick Taylor fait partie intégrante de l’âme des Pierres qui roulent. Au delà des classiques obligatoires It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil ou encore (I Can’t Get No) Satisfaction, le public a droit à une setlist de rêves avec Brown Sugar, Miss you, Jumpin’Jack Flash, The Last Time, ou Wild Horses.

On salue la prestation endiablée des Black Keys sur Who do You Love ? et celle de Bruce Springsteen qui s’époumone sur “Tumblin’ Dice” ce qui fait monter la température d’un cran dans le public. Setlist éclatante, invités prestigieux, c’est le concert auquel tout fan rêverait d’assister tant le groupe est en forme olympique, pleinement vivant, et où les invités font de cette prestation un moment unique en son genre. Le live de 2012 est disponible en édition limitée en Triple Vinyle LP ou en coffret 2CD + Blu-ray. Les chansons ont été remixées, rééditées augmentées de trois chansons en bonus. L’audio et la vidéo sont d’une qualité irréprochable. Que vous écoutiez le disque ou que vous regardiez le film, vous avez le package qui fait des Rolling Stones, encore aujourd’hui le plus grand groupe de rock and roll au monde.

Jean-Christophe Mary

The Rolling Stones Grrr Live ! (Eagle Vision)

Disque : 1

1 Sympathy For The Devil Intro Percussion

2 Get Off My Cloud

3 The Last Time

4 It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

5 Paint It Black

6 Gimme Shelter

7 Wild Horses

8 Going Down

9 Dead Flowers

10 Who Do You Love?

11 Doom And Gloom

12 One More Shot

13 Miss You

14 Honky Tonk Women

15 Before They Make Me Run

16 Happy

17 Midnight Rambler

18 Start Me Up

19 Tumbling Dice

20 Brown Sugar

21 Sympathy For The Devil

22 You Can’t Always Get What You Want

23 Jumpin’ Jack Flash

24 (I Can’t Get No) Satisfaction

