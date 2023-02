Au MIAM à Sète “Fait Machine” l’expo qui remplace l’humain ?

Partagez





“Fait Machine-code sur le fil” du 17 février au 12 novembre 2023…Une exposition qui prend son temps après “Fait Maison”, en 2000, le musée explore les formes du digital. Tout ce qui touche à la transformation du “code en matière”, celui qui peut paraître “too much” à celui qui oeuvre avec l’humain, histoire d’initier le futur aux technologies “post-humanoïdes” si l’on ose croire que l’art s’exporte par l’imaginaire de Miguel Chevalier et Michel Paysant, deux conquistadors des technologies d’avant-garde.

À regarder de plus près, cette exposition interroge et argumente à la fois, sur nos capacités à créer, à innover, et surtout à diriger la machine, dans un univers, où le berceau de la technologie complète intuitivement, le rôle de l’artiste.L’art et la technologie poursuivant la réflexion engagée par les deux compères dans la vie, s’inscrivent en développant un travail en partenariat avec les sciences.

Les commissaires de l’exposition, Margherita Balzerani et Noëlig Le Roux, ont compilé les créations d’une génération d’artistes donnant au code une forme matérielle et pratique. L’exposition « Fait Machine », témoigne de la diversité des recherches engagées par ces créateurs recourant aux technologies de l’impression 3D en particulier. On a le temps de l’observation, à travers un parcours de l’art dans le musée, au 1er étage et dès l’entrée avec des oeuvres composites, (céramique, porcelaine, polymères naturels, matières plastiques, matériaux composites …).

Des tatouages numériques qui posent l’art dans un concept à la fois artistique, et humain. “Fait Machine” donne naissance à cette collaboration intuitive, qui ancre le savoir-faire dans cet espace pluridisciplinaire qui puise aussi dans l’imaginaire artistique des formes.

L’artiste Miguel Chevalier expérimente, depuis plus de 40 ans, avec les technologies numériques comme les imprimantes 3D en autre.. Il a choisi de décomposer le cycle naturel végétal en façonnant les stades de vie d’une plante, dans un ensemble organique ou naturel. “J’ai inventé des graines virtuelles qui poussent et se développent. Et à partir de cet univers en 2D, je peux créer cette pièce qui montre un peu le cycle de la vie. Il y a douze étapes, de la naissance jusqu’à l’apogée et la dégénérescence de cette plante imaginaire”, explique-t-il (dossier presse)

Une autre exploratrice, Camille Reidt, a décidé d’immortaliser différentes graines : “Dans cette évolution biologique et mécanique, l’offre artistique, s’inscrit dans un contexte évolutif, voir programmé dans les espèces végétales” expliquait l’artiste au public invité, lors du vernissage de l’exposition.

