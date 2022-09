5 différents types de stratégies de trading forex

Méta : Jetons un coup d’oeil à certaines des meilleures stratégies de trading qui peuvent vous aider sur le marché du forex.

Une vue d’ensemble des 5 meilleures stratégies de trading sur le Forex

Les cambistes doivent toujours avoir une stratégie en place avant d’entrer sur le marché. Cela leur permettra de rester concentrés et disciplinés, quel que soit le comportement du marché. Il existe différents types de stratégies dans le négociation de devises. Vous pouvez choisir une stratégie ou une combinaison de stratégies. Mais votre choix de stratégie dépendra de certains facteurs, comme les paires de devises sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer, le temps que vous souhaitez consacrer au trading, la taille de votre position, etc. Sans plus attendre, plongeons dans les cinq meilleures stratégies et voyons en quoi elles consistent.

Scalp Trading

Parlons d’abord du trading scalp. Il s’adresse aux traders qui ne souhaitent conserver leur position que pendant quelques minutes et pas plus. Toute la stratégie est axée sur la collecte de ces petits mais fréquents profits tout en limitant simultanément les déficits qui pourraient survenir. Les mouvements de prix dans cette stratégie sont généralement peu importants et ne représentent que quelques pips, mais vous devez garder à l’esprit que le trader court toujours un risque élevé d’épuisement du capital. En termes plus simples, ce type de stratégie consiste à ouvrir et à fermer plusieurs positions en une seule journée.

Day Trading

C’est probablement le terme le plus entendu de nos jours, et je n’ai aucun doute sur le fait que vous attendez avec impatience de savoir ce qu’est le day trading. Comme le terme l’indique, la transaction est réalisée dans la journée. Cela signifie que, quel que soit le nombre de positions que vous ouvrez, elles devront toutes être fermées au cours de la même journée de négociation. Dans le day trading, il n’y a pas de limite au nombre de transactions que vous pouvez effectuer. Vous pouvez exécuter une seule transaction ou plusieurs. C’est vous qui décidez. La durée de la transaction peut être de quelques heures ou même de quelques minutes, mais le seul critère est qu’elle doit être ouverte et fermée le même jour.

Swing Trading

Le Swing trading est destiné à ceux qui préfèrent un style de trading intermédiaire. Dans ce cas, vous pouvez conserver une position pendant quelques jours, et votre objectif est de profiter d’un changement de prix au cours de ces quelques jours. Vous devez identifier les “swing lows” et les “swing highs” au sein de la tendance pour réaliser un profit. Cette stratégie ne vous oblige pas à rester fixé sur le marché comme le fait le day trading, mais vous devez laisser votre position pendant la nuit, ce qui comporte un certain risque. Déterminer la taille de votre position est une tâche importante.

Négociation de positions

Le trading de position est principalement destiné aux traders forex qui ont beaucoup de patience. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, je vous déconseille de choisir ce type spécifique de stratégie de trading. Ce type de trading est davantage axé sur les changements à long terme que sur les fluctuations à court terme du marché. Tout trader de position s’accrochera à sa position pendant au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois et, dans certains cas, même plusieurs années. Leur objectif est d’attendre et de laisser la valeur du forex s’apprécier au fil du temps. Cette stratégie particulière peut s’appliquer non seulement au forex mais aussi aux actions.

Stratégie pour le Carry Trade

Comme son nom l’indique, vous empruntez une devise à un taux plus bas et vous investissez ensuite dans une autre devise qui vous offre un taux plus élevé. Le résultat final est que vous obtiendrez un résultat net positif de l’opération. Les fluctuations des taux d’intérêt entre les devises jouent donc un rôle important dans ce type de stratégie. La durée de la transaction peut varier entre des semaines, des mois, voire des années. Les carry trades sont plus efficaces sur les marchés à forte tendance.

Conclusion

En plus de ces stratégies forex, vous devez également apprendre l’analyse fondamentale et technique que vous devrez utiliser en parallèle des stratégies. Elles vous aideront à bien gérer les risques et à mettre en œuvre correctement vos stratégies. Un bon trader sur le marché des changes fait toujours des recherches avant de plonger sur le marché. Vous ne devez donc pas penser que parce que vous avez appris quelques termes, vous êtes maintenant un trader professionnel. Vous devez d’abord développer vos connaissances fondamentales et ensuite commencer à trader pour éviter les déficits.