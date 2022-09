GAMOTEL 16 heures de jeu d’enquête et d’évasion !

Partagez





Gamotel – Expérience unique née de la fusion de l’escape game et de la murder party ; 16 heures de jeu ! Alors prêts pour l’expérience immersive la plus dingue, la plus longue, la plus fun jamais réalisée ? Vous en rêviez ? GAMOTEL vous a exaucés !

GAMOTEL

Escape-game de 18h à 11h du matin

16 heures de jeu à 2 heures de Paris

Vous êtes fondus d’Escape Game, de murders parties mais vous êtes frustrés de devoir vous arrêtez au bout d’une heure ! Alors Gamotel est fait pour vous ! Ce n’est pas une, pas deux, ni même trois, c’est 16 heures de jeu qui vous attendent dans une bâtisse incroyable, qui regorge de surpriiiiiises !

À seulement 2 heures de Paris (et de Lyon), c’est une expérience de week-end/jeu totalement décoiffant, excellent mélange entre l’escape-game et la murder party. Le concept Gamotel vous promet une immersion totale avec diner, nuitée, petit déjeuner et bien évidemment JEU – tout est compris !

SYNOPSIS



La famille Zampini vit dans la demeure depuis 1583, date à laquelle le baron de Vitteaux a légué à son plus fidèle ami, Antonio Zampini, son manoir, ses bijoux et la protection de ce qu’il a de plus précieux : sa fortune. La mission a été remplie jusqu’à aujourd’hui…

Un week-end dans le GAMOTEL

Au moment de la réservation, vous choisissez votre personnage.

Dix jours avant votre week-end, vous pouvez déjà interagir avec les personnages de l’histoire ; Eloise Alègre, James Zampini et Elena Rouan. Chacun d’eux détient des informations, une personnalité, un point de vue et des objectifs différents qui influenceront les autres joueurs de votre groupe et auront des répercutions sur la partie.

Trois jours avant, petit rappel pour bien entrer dans la peau de votre personnage.

Jour J : Votre groupe de joueurs (12 maximum), arrive en soirée et se retrouve chez José Zampini. Ce dernier vient de décéder. Son petit fils James hérite de cette noble bâtisse de 300m2, héritage de la famille Zampini depuis 1583. Cependant, il ignore tout des secrets qu’elle renferme. Eloise Alègre, est cependant persuadée d’être la légitime héritière. Quant à Elena Rouan, fidèle amie du défunt, est la seule à connaître les secrets cachés dans la maison, et ne reculera devant rien pour protéger l’héritage familial de son ami.

Votre groupe, sous couverture, composé d’agents immobiliers et de journalistes, doit mettre la main sur ce mystérieux héritage bien gardé depuis quatre siècles. Mais attention, les lieux chargés d’histoire et d’énigmes, recèlent des passages secrets, des mystères, des mécanismes qui pourront bien freiner votre progression…

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Arrivée à 18h – départ le lendemain à 11h du matin.

Gamotel – 21 VITTEAUX (2h de Paris – 2h de Lyon mais aussi de Nevers, Belfort, Besançon et à 40 minutes de Dijon)

En ligne : www.gamotel.com

Tarifs (tout compris : dîner, nuitée, petit déjeuner et jeu) – Thé et café à volonté

de 129€ à 229€ /personne, en semaine pour un groupe de 6 à 12 joueurs

de 149€ à 269€ /personne, en week-end (vendredi soir ou samedi soir) pour un groupe de 6 à 12 joueurs.