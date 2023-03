Bonjour ! les enfants du monde – Karine Daisay

« Bonjour ! les enfants du monde » est un album illustré à paraître très prochainement aux Éditions Saltimbanque. Karine Daisay invite les tout-petits à voyager à la découverte de 21 portraits d’enfants de toutes origines. Charmés en tout point par ce livre, nous tenions absolument à vous le présenter.

S’ouvrir au monde qui les entoure…

« Bonjour ! les enfants du monde » est un album bluffant d’originalité. Grâce au talent d’illustratrice de Karine Daisay qui consiste à mêler dessins et collage, nous faisons la connaissance de 21 enfants en provenance du monde entier. Le livre tout en carton s’organise en doubles pages sur lesquelles on retrouve un portrait de l’enfant, le pays d’où il vient, la façon dont on dit bonjour là-bas, ainsi qu’une anecdote relative à ses activités.

« Bonjour ! les enfants du monde » est à retrouver ICI.

Un univers multiculturel

« Bonjour ! les enfants du monde » est superbe : les couleurs vives, les détails qui jaillissent de gauche et de droite, et ces visages en gros plan qui rendent le tout si authentique. Et s’il est attrayant esthétiquement, le message qu’il veut faire passer est d’autant plus fort, puisque l’auteure prône le mélange des cultures en réunissant une vingtaine d’enfants de différentes origines. Pour chaque pays, l’enfant se présente en disant « Bonjour ! » au lecteur, en tout cas pour ce qui est de la France. En effet, les enfants vont apprendre à dire bonjour dans 21 langues : « Hello ! » pour l’Irlandaise Oonagh, « Namasté » pour Arun, « Ni hAo » pour le petit LI en Chine, « Pura Vida ! » selon Jiména ou encore « Buongiorno » pour l’Italienne Bianca.

Ils vont voyager autour du monde à la découverte de l’Algérie, du Japon, du Mali, de l’Espagne, de l’Argentine ou encore de la Jordanie.

Des portraits riches en détails

Les enfants sont mis en valeur grâce à leur tenue et accessoire qu’ils ont l’habitude de porter au quotidien, qui pour le coup définit bien la culture à laquelle ils appartiennent. Un dessin au cœur de la narration est rajouté, il résume le pays en une image : un croissant pour la France, un ukulélé pour Tahiti, un mouton pour l’Irlande, un tuk-tuk pour l’Inde. Sans oublier une phrase prononcée par l’enfant qui décrit ce qu’il a l’habitude de faire au quotidien, avec sa famille ou ses amis.

« Bonjour ! les enfants du monde » fait partie de ces livres qu’il est bon de glisser dans la bibliothèque de nos enfants pour leur permettre de voyager à la découverte d’autres cultures.