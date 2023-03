Les enfants vont adorer ce nouveau livre “Mon livre sonore et lumineux Les Sirènes”, édité par les éditions Usborne. Préparez vous à un charmant voyage sous la mer avec 2 jolies petites sirènes.

Dans ce livre, Coralie et Ada, deux petites sirènes, partent à la recherche de trésors scintillants. Elles feront la rencontre des narvals, des dragons des mers et trouveront même des perles durant leur voyage. Les enfants vivront une expérience magique lorsqu’ils actionneront les boutons du livre. En effet, des effets lumineux colorés et des sons enchanteurs leur offrent alors un monde merveilleux qu’ils adoreront explorer.

Partez à la découverte des sirènes

Ce livre sonore et lumineux est alors rempli d’activités amusantes qui encourageront l’imagination des enfants. Avec lui, ils auront la possibilité de développer leur sensibilité musicale, puisque chaque pression sur un bouton révèle une merveilleuse gamme de sons. Ils pourront aussi stimuler leur habiletés motrices grâce aux boutons qu’ils doivent appuyer pour faire fonctionner le livre.

J’ai beaucoup aimé aussi les dessins qui semblent fait à la main (on a cette impression). Le tout avec un côté un peu aquarelle qui rajoute un peu de magie dans ce livre. On prend alors plaisir à suivre Coralie et Ada pour savoir quelle est la chose la plus scintillante de la mer. Une très jolie histoire à conter et à jouer avec votre enfant.

“Le Livre Sonore Et Lumineux Les Sirènes” ravira alors tous les petits curieux qui rêvent d’un univers magique et mystique. Ils apprendront à reconnaître les différentes créatures aquatiques qui vivent au fond des océans sans avoir à sortir de chez eux! Peut-être qu’en plus des perles, la sirène ramènera aux lecteurs une âme aventureuse!

C’est alors un livre instructif, divertissant et tout à fait original à offrir à votre petit bout de chou.

