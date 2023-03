Un livre pour deux – Loulou & Cie

Un livre pour deux est un livre jeunesse, de Jean Leroy et Ella Charbon, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, en février 2023. Une nouvelle histoire autour de Mim et Crocus, qui se chamaillent pour regarder le même livre.

Mim et Crocus accourent vers Papa. Ils expliquent qu’ils ont un problème, car ils veulent lire le même livre. Mais ils l’ont vu tous les deux en premier, donc il est difficile de départager ! Papa, allongé sur le canapé regardent les deux petits crocodiles d’un œil. Il propose de partager le livre… Mim et Crocus affirment qu’ils ne peuvent pas le couper en deux, quand même, car ça va l’abîmer ! Papa se reprendre et explique qu’il voulait dire que ses deux crocos devaient se partager la lecture du livre. Les deux petits souris, ils sont d’accord et repartent aussitôt !

Décidément Mim et Crocus ont du mal à se mettre d’accord aujourd’hui, alors que Papa aimerait bien faire une petite sieste ! Ainsi, les jeunes lecteurs retrouvent, avec plaisir, le quotidien des deux petits crocos, qui se chamaillent sur le partage d’un livre. C’est le papa qui va devoir subir tout cela, sous le regard amusé des enfants, qui pourront se reconnaître dans ces scènes. Le récit est court, immersif, avec un dialogue efficace et dynamique. A chaque double page, une nouvelle scène est à découvrir, offrant quelques moments amusants et d’autres plus attendrissants. L’histoire semble simple, mais elle est amusante et captivante, permettant de se retrouver dans ces deux crocos adorables. La chute est adorable et tellement vraie qu’elle plaira aussi aux parents ! Le dessin est tout aussi simple, avec un trait expressif et un univers coloré.

Un livre pour deux est un bel ouvrage cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre dans lequel on retrouve Mim et Crocus, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord, pour regarder un livre. Papa, qui voulait faire une sieste, va devoir s’occuper d’eux.

