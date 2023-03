Fête des mères : Idées cadeau pour gâter sa maman

Au-delà de la fête dite commerciale, la Fête des mères peut être vue comme une occasion de faire une surprise à sa maman chérie. Le souci premier est que l’on a tendance à manquer d’inspiration. Et c’est justement là que j’interviens, en vous donnant quelques idées cadeau dans diverses catégories et tout budget.

Pour ceux qui n’ont justement pas envie ou les moyens d’offrir un présent à leur maman, rien ne les empêche de rester sur du simple et efficace. Je pense à ces cadeaux qui font toujours plaisir quelles que soient les occasions : un bouquet de fleurs, une plante, quelques chocolats ou macarons à déguster. Mieux encore, le mot doux accroché au frigo, le dessin, une photo, un sourire, un bisou, ou le très classique et efficace « Bonne fête maman ».

Et pour ceux qui ont vraiment envie de lui offrir un cadeau spécial, voici quelques-unes de mes idées, testées et validées !

Le parfum

Alors, ceux qui me lisent s’y attendaient forcément, le parfum fait partie des cadeaux qui font toujours plaisir, à condition que l’on en choisisse un qui lui ressemble. Pour ceux qui ne veulent pas prendre ce risque, posez-lui directement la question, c’est plus sûr ! Et parmi mes coups de cœur récents, il y a l’eau de parfum HERBAE Spartium de la marque l’Occitane. Non, vous ne rêvez pas, la réputée marque l’Occitane ne propose pas seulement des soins, mais également de nombreux parfums. Et je ne peux que vous conseillez de vous rendre en boutique pour les découvrir. En attendant, c’est pour celui-ci que j’ai jeté mon dévolu. Un vrai coup de cœur ! C’est le genre de parfum qui peut être porté par toutes, et je serai même tentée de dire par tous, car je trouve l’odeur assez mixte en fait.

L’eau de parfum HERBAE Spartium m’évoque beaucoup de choses. Je trouve son odeur assez inédite, j’ai rarement eu l’occasion de sentir de telles notes dans un parfum.



Notes de tête : Pamplemousse, Rhubarbe et Épices

Soit un mélange frais, assez intense au début, puis plus discret après quelques minutes. Il me fait penser à la nature, sûrement ce genêt qui ressort intensément. C’est le parfum idéal pour les femmes qui aiment les odeurs de propre aussi. Elles vont se régaler !

Et pour encore plus de plaisir, n’hésitez pas à offrir le « Lait Corps Parfumé » associé au parfum. Il est doux, pénètre rapidement, ne colle pas. Quant à son odeur, elle reste sur les vêtements toute la journée, un régal pour soi et les autres autours !

Des soins réconfortants

Les mamans aiment prendre soin d’elles, c’est un fait ! Et c’est justement l’occasion de leur acheter un soin, et peut-être de leur faire découvrir une nouvelle marque. Et pour ce faire, j’ai envie de vous donner une idée de cadeau par catégorie : Visage et Corps.

Pour le visage, on mise tout sur l’hydratation avec les soins Pai Skincare

Pai Skincare fait partie des marques que l’on présente trop peu je trouve. Et elle fait surtout partie de celles que j’ai le plus aimées l’année dernière, en 2022. Au point même que j’ai adopté deux soins essentiels que vous pourrez offrir à votre maman les yeux fermés !

« The Anthemis » : La crème hydratante Apaisante Pai

S’il n’y avait qu’un soin à retenir, ce serait la crème hydratante apaisante de Pai. Elle fait partie de ces produits qui prennent soin des peaux déshydratées, exigeantes de temps en temps, sensibles souvent. Bien sûr, elle conviendra très bien aux peaux normales, il s’agit d’ailleurs d’un best-seller. La crème est douce, légère sur la peau, et on sait à quel point cela compte lorsqu’on a la peau fragile. Tout cela grâce à sa formule composée d’extraits de CO2 de camomille et de rosier sauvage bio qui jouent un rôle apaisant. Sans oublier les éléments nutritifs présents, la matricine, le chamazulène et les oméga 3,6,7 et 9. Bref, l’essayer c’est l’adopter.

« The impossible Glow », un Concentré Éclat Illuminateur

Je tenais absolument à vous présenter le Concentré Éclat Illuminateur qui, en plus de prendre soin de la peau, lui donne un teint éclatant. Il existe d’ailleurs en trois teintes : Bronze, Champagne et Rose Gold. L’idée ici, c’est de nourrir la peau en lui donnant un effet bonne mine assurée. L’utilisation est hyper simple grâce à la pipette qui permet de doser l’application. Et la bonne nouvelle, c’est que les peaux sensibles peuvent l’utiliser sans souci, puisqu’il est formulé sans parfum. Quant aux pigments, ils sont d’origine naturelle. Le concentré se compose d’Acide Hyaluronique, d’eau de citron et d’Algues Marines.

Bon à savoir : la plupart des soins proposés par Pai Skincare sont vegan, cruelty-free. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir tous les soins que propose la marque.

Pour le corps, on mise tout sur la sensorialité avec La Sultane de Saba

Pour le corps, je vais être plus concise et vous parler du gommage Senteur Ayurvédique Oriental de la marque La Sultane de Saba. Les mamans vont non seulement prendre soin de leur peau, mais elles auront aussi l’impression de se faire chouchouter dans un salon de beauté oriental. L’odeur est simplement incroyable, comme tous les produits proposés par la marque, à base de vanille, d’ambre et de patchouli. Le packaging est élégant, le gommage a été glissé dans un pot en verre qui donne encore plus de charme au tout. Quant à sa texture, elle est gourmande, suffisamment intense pour se débarrasser des cellules mortes. Il est parfait !

Et pour les mamans qui aiment les soins orientaux, hyper sensoriels, n’hésitez pas à lui offrir également l’huile de beauté à l’odeur d’ambre et de musc. Elle va hydrater la peau en profondeur et lui laisser un film protecteur. Cerise sur le gâteau, elles pourront également utiliser l’huile sur les cheveux pour les hydrater.

Une parenthèse de douceur rien que pour elle

Pourquoi ne pas lui offrir un soin en institut ? Un massage par exemple ? Cela reste une super idée pour les mamans qui ont besoin de faire un break. Cela peut aussi leur permettre de découvrir La Sultane de Saba, car pour ceux qui l’ignorent, la marque est très présente dans les salons de beauté en France. D’ailleurs, si vous souhaitez « Réserver/Offrir un soin » n’hésitez pas à regarder sur Internet quels sont les salons partenaires de la marque autour de chez vous.

J’espère que ma liste d’idées cadeau pour la Fête des Mères vous aura inspirée. Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous rendre dans notre rubrique Mode/Beauté pour y découvrir bien d’autres sélections autour d’un seul et même thème : prendre soin de soi.