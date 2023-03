Ducobu – Fini de rire !

Fini de rire ! est le vingt-septième tome de la série Ducobu, des éditions Le Lombard, paru fin février 2023. Une bande dessinée, de Zidrou et Godi, dans laquelle tous les personnages sont de retour à Saint-Potache, offrant une journée extraordinaire pour l’instit M. Latouche et la première de classe Léonie Gratin.

La rentrée des classes est assurément la journée préférée des premières de classes, comme Léonie. La jeune fille se trémousse en chantant gaiement, dans la cour de l’école. Devant elle, ses autres camarades semblent moins enjoués. Cette rentrée des classes est également une merveilleuse journée pour les instituteurs, comme M. Latouche. Enfin, tous les professeurs ne semblent pas aussi ravis que lui. Léonie retrouve son pupitre préféré, tandis que M. Latouche embrasse son tableau adoré. C’est une belle journée lorsque l’on retrouve son instituteur ou sa meilleure élève… D’ailleurs, pour l’occasion, Léonie offre quelques fleurs à l’instit M. Latouche. Mais ils sont rapidement interrompus par Ducobu, qui demande aimablement de lui indiquer la sortie. Il s’explique en affirmant que s’il y a une rentrée de classes, il y a forcément une sortie !

C’est ainsi que débute le nouvel album de Ducobu, qui arrive à sortir de l’école, dès le premier jour des classes ! Un gag qui trouve toute sa place, et offre un nouvel élan d’humour à suivre. Une nouvelle année s’annonce, avec un étrange un nouvel élève, dans la classe. On retrouve tous les personnages dans de nouveaux gags, généralement d’une planche, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Tous vont plus ou moins déchanter, suivant la chute et les raisons, ce qui offre toujours un bon moment de rire. Même si la plupart des saynètes se passent en classe, on découvre aussi le quotidien des personnages, ailleurs, pour mieux les découvrir, tout comme Ducobu qui fait sa première séance chez la pédopsychiatre… Le dessin reste le même, avec un trait fin et dynamique, ainsi que des personnages expressifs.

Fini de rire ! est le vingt-septième tome de la série Ducobu, des éditions Le Lombard. Un nouvel album dans lequel on retrouve avec plaisir tous ces personnages attachants et amusants, pour des gags qui réussissent à se renouveler et à se moderniser.

