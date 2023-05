« Émile » fête ses 10 ans ! Oui, oui, voilà 10 ans que Vincent Cuvellier et Ronan Badel nous régalent d’aventures plus amusantes les unes que les autres au travers de leur mascotte, notre « Émile ». Et à cette occasion, nous avions envie de vous parler un peu plus de ce petit garçon haut en couleur, au travers de nos albums favoris.

Vos enfants ne connaissent pas encore Émile ? Nous vous conseillons de vous emparer d’une de ses histoires au plus vite, ils vont se régaler. L’univers, l’humour de l’auteur, les illustrations, et la bouille d’Émile qui en dit long sur son caractère. Émile, c’est un petit garçon au physique reconnaissable, ses cheveux en bataille, ce regard stoïque, ou encore cette imagination débordante qui le caractérise assez bien. Parce que oui, Émile est discret, mais il n’en reste pas moins canaille. Et on adore ça !

10 ans d’aventures, plus drôles les unes que les autres !

Et pour fêter cet anniversaire comme il se doit, nous avions envie de vous conseiller quelques albums, nos préférés. À commencer par le petit dernier « Émile dort chez des gens » que nous vous avons présentés dans le détail et qui est une véritable pépite. N’hésitez pas à découvrir notre revue ici.

Il y a aussi « Émile fait la fête », un album pépite qui montre à quel point Émile a de la suite dans les idées. Émile a choisi qu’il voulait fêter son anniversaire, même si c’est dans 6 mois. Il veut fêter son anniversaire, un point c’est tout ! Têtu, sa maman décide de céder, et commence à lui suggérer de préparer la fête avec des décorations. Mais, sans surprise, Émile ne veut pas décorer, il veut juste faire une banderole. Hors de question d’inviter des gens également. Bon, à part sa chérie Julie, mais elle a intérêt à ramener un énorme cadeau… Quand Julie arrive avec un petit cadeau, fait maison qui plus est, il lui dit clairement que son anniversaire, c’est dans 6 mois.

Des histoires rythmées

Les enfants adorent ce genre d’histoire, ils vont se régaler jusqu’à la chute finale. Ils s’amusent beaucoup des situations, la lecture est interactive, ils commentent tout ce qu’ils observent. Et puis, ils sont témoins de la canaillerie d’Émilie qui a un sacré caractère et franchement, qu’il ne change rien, Émile, il est drôle, (un peu trop) authentique, (trop) franc et déterminé.

Émile, c’est Émile, un point c’est tout !

Et pour fêter l’anniversaire comme il se doit, nous vous conseillons le gros livre musical qui réunit plusieurs histoires d’Émile, “Émile en musique”. Une belle occasion de faire la connaissance de ce héros, de découvrir ses aventures en musique, et de s’amuser des différentes situations plus cocasses les uns que les autres.

Vous l’aurez compris, Émile fait partie des chouchous de la rédaction. Merci donc aux auteurs de continuer de nous régaler de nouvelles aventures. Vous nous régalez !