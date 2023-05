Le Grand Est fait son cinéma au Festival de Cannes

La Région Grand Est, représentée par Martine Lizola, Présidente de la commission Culture et mémoire, également Présidente de tout nouveau Bureau des images Grand Est, participera à la 76èmeédition du Festival de Cannes qui se tient jusqu’au 27 mai prochain. Cette année encore, la Région Grand Est est fière de présenter plusieurs œuvres cinématographiques présentées au Festival de Cannes, tant en courts-métrages qu’en longs-métrage, que ce soit en animation ou prise de vue réelle, documentaire ou fiction.

Région Grand-Est : une terre d’accueil des tournages

Grâce aux décors variés et inédits en Grand Est, assortis d’un patrimoine architectural et naturel d’exception, et à la qualité du tissu créatif et de professionnels expérimentés locaux, la Région, l’Agence culturelle et l’agence économique GrandENov+ accompagnent de nombreux projets cinématographiques. Du développement à la mise en synergie des talents et des ressources du territoire, de la fabrication, de la postproduction de projets jusqu’à la valorisation et la diffusion vers les publics, le Grand Est est plus que jamais une terre d’accueil des tournages.

Une visibilité qui s’étend

Depuis le 1er janvier 2023, le Bureau des Images Grand Est réunit l’ancienne équipe cinéma et audiovisuel de l’Agence culturelle Grand Est ainsi que la filière image de GrandEnov, agence d’innovation régionale. Association créée en partenariat avec les professionnels, elle est une ressource clé de structuration de la filière cinéma, audiovisuelle et image dans le Grand Est.

Comme la Région Grand Est le fait par ailleurs pour SeriesMania, le Festival international du film d’animation d’Annecy (MIFA), le Sunny Side of the Docs ou l’International Documentary Festival Amsterdam, la collectivité accompagne également, dans le cadre du programme européen FEDER, une délégation d’une vingtaine de professionnels régionaux (producteurs, auteurs, prestataires, réseau des techniciens Grand Est, …). Cela permet d’accroître la visibilité de leurs compétences et d’élargir leurs perspectives de développement et ainsi accompagner leur présence sur le plus grand marché mondial dédié au long métrage cinéma.

Un soutien important

Avec un budget global de près de six millions d’euros, la Région apporte un soutien sélectif et un accompagnement à l’écriture, au développement et à la production audiovisuelle et cinématographique (tant en animation, en documentaire qu’en prise de vue réelle) ainsi qu’à la création numérique à travers des dispositifs et des Comités dédiés.

En 2022, 48 projets de tournages de fictions ont été accompagnés, réalisés ou accueillis en Grand Est. La Région et le Bureau des images Grand Est poursuivent l’animation du réseau, créé en 2017, de 11 collectivités réparties sur l’ensemble du territoire régional (Plato), lesquelles déploient des interlocuteurs dédiés au service des projets et la possibilité de compléments financiers.

Une position géographique stratégique

Le Grand Est, de par sa position géographique stratégique au carrefour de l’Europe, des portes de Paris aux bords du Rhin, se positionne comme le partenaire idéal, en particulier pour toutes les coproductions européennes envisageant un tournage, une fabrication d’animation ou une postproduction. Elle pilote pour ce faire deux projets Interreg intitulés CinEuro, qui fédèrent une quarantaine de partenariats français, allemands, belges, luxembourgeois et suisses autour des enjeux clés pour le secteur. Cette année a été lancé le Prix CinEuro qui récompensera deux projets en développement (documentaire et fiction), qui auront tout leur sens sur notre territoire commun. Les lauréats seront dévoilés lors du Forum Alentours, événement professionnel qui se tiendra à Strasbourg du 27 au 29 juin, autour de la coproduction rhénane.

Un acteur incontournable du cinéma

Soucieuse de continuer à améliorer la qualité de ses services offerts à la filière image, la Région Grand Est a lancé une nouvelle dynamique autour des œuvres relevant du cinéma de genre, dans une vision globale, de la création à la valorisation pour fédérer davantage la filière et faire du territoire un acteur incontournable du cinéma. Cette démarche, labellisée « Frissons en Grand Est – la région du cinéma de genre », s’appuie fortement sur ses 4 festivals de genre : festivals du film fantastique de Gérardmer et Strasbourg, Reims Polar et War on Screen à Châlons.

Enfin, la Région et le Bureau d’accueil des tournages ont accompagné depuis le début le développement des studios de Reims / Grand Est, qui – à 45 min de Paris – va permettre de proposer un écosystème global de 7 000 m2 de plateaux de tournage écoresponsables, 28 000 m2 de backlots et 2 km de routes privatisables, ainsi que 4 000 m2 de décors déjà existants.

