Le syndrome de l’iceberg – Ed. Sarbacane

Le syndrome de l’iceberg est un récit d’anticipation, de Paul Rey, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2023. Une bande dessinée de science-fiction, qui présente l’histoire d’une famille, les relations difficiles et une réflexion sur un monde ultraconnecté.

Ces derniers temps, il lui est arrivé plusieurs fois de regarder le paysage et le ciel, avec une émotion débordante. Son père, qu’il n’avait pas vu depuis des années, l’avait appelé de Marseille. Il lui avait expliqué que son frère avait disparu. Avec les neuf heures de décalage horaire, il lui semblait que la voix de son père était froide et métallique. Après cet appel, Ezra est allé à la fenêtre de son bureau. Il a regardé Cupertino et la Silicon Valley s’étendre à l’infini. Ezra savait qu’il devait quitter son quotidien, pour aller aider son père. Il devait l’assister dans ses recherches, mais cela semblait une mauvaise idée. Malgré tout, et sans trop savoir pourquoi, Ezra a décidé de le faire. Il a posé une semaine de congés, car il devait être de retour aux premiers retours sur le gameplay, pour faire les mises à jour, après les critiques…

Le récit est très dense, présentant un futur proche, dans lequel les objets connectés rythment la vie de tous. Ezra, développeur de jeux vidéo, dans la Silicon Valley, va devoir retourner auprès de son père et retrouver son frère disparu. Le début d’un long voyage, de recherches, de révélations, dans un futur où les voix programmées, dans le moindre objet électronique, envahissent les vies de tout le monde. La bande dessinée, à travers les recherches d’Ezra, invite à la réflexion, quant au virtuel, la surconnection, l’IA, l’emprise du numérique, les relations sociales, la sédentarité… C’est intéressant, parfois traînant en longueur, mais plutôt bien mené, avec ce futur proche, assez réaliste malgré tout. Le dessin reste simple, plutôt rond, sans trop de fioritures.

Le syndrome de l’iceberg est un récit complet d’anticipation, des éditions Sarbacane. Un album qui invite à la réflexion, quant à notre rapport au numérique, l’IA qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien, la dépendance aux technologies, nos relations sociales…

