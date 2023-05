Les ébouriffés – Ed. Grasset jeunesse

Les ébouriffés est un bel album jeunesse, d’Anne Cortey et Thomas Baas, paru aux éditions Grasset, en avril 2023. Un bel ouvrage, plein de poésie, qui emporte facilement les jeunes lecteurs, dans une chevauchée fantastique, au cœur de la nature.

La nuit est paisible, les nuages sont soufflés par le vent. Sur le bord d’un lac, un petit chalet semble endormi, il se reflète sur l’eau du lac. L’eau est comme un miroir, au-dedans, comme au-dessus, la ménagerie s’emballe… A travers l’eau, un poisson apparaît et se reflètent un cheval et un oiseau. Au lointain, le brame d’un cerf résonne. Puis le silence fait place… La brume se dépose sur le lac et tout autour. C’est ainsi que le matin se dépouille peu à peu de ses vêtements nocturnes. C’est donc bientôt le grand réveil ! D’un coup, les volets mi-clos de la cabane, au bord du lac, s’ouvrent. Les cheveux en bataille, de trois dormeurs goûtent le jour nouveau…

Les trois enfants découvrent une nouvelle journée et s’aventurent dans les bois, les cheveux ébouriffés. Une promenade fort sympathique, dans un bel environnement, où toutes les aventures semblent possibles ! Une monture incroyable approche, le début d’une cavalcade fantastique… Le bel album se présente d’une manière originale, pour découvrir un texte très poétique et bien tourné, accompagnant de magnifiques illustrations. Les jeunes lecteurs vont y découvrir trois enfants qui s’apprêtent à vivre une belle journée, au milieu de la montagne et de ce qu’elle peut offrir. La nature et le fantastique s’entremêlent délicatement dans ce récit poétique, touchant et beau. Le dessin est superbe et travaillé, le trait est énergique et doux à la fois.

Les ébouriffés est un bel album jeunesse, poétique, fantastique et ludique, des éditions Grasset. Un ouvrage séduisant, tant pour les parents que pour les enfants, qui vient rendre hommage à la nature, à l’imaginaire, au jeu, à l’aventure, au jour nouveau…

