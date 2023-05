La sage-femme du roi – Ed. Delcourt

La sage-femme du roi est un récit complet, des éditions Delcourt, paru en mai 2023. Une bande dessinée d’Adeline Laffitte et Hervé Duphot, qui revient sur l’histoire d’Angélique du Coudray, sage-femme, au siècle des Lumières, qui va tenter de transmettre ses précieuses connaissances.

1747, à Paris, à l’académie royale de chirurgie, un homme explique, devant d’autres hommes, que c’est un grand jour, pour eux, chirurgiens de France ! Sur une table se présente une miséreuse, sur le point d’accoucher, qui possède un bassin difforme. Sans l’aide des chirurgiens, l’enfant mourra et pourrira certainement dans les entrailles de sa mère, l’emportant vers la mort, elle aussi. C’est pourquoi le chirurgien les a conviés à voir comment M. André Levret manie le nouveau forceps, qu’il a pu mettre au point. L’inventeur se met en place. Il utilise sa pince, pour pouvoir extraire l’enfant du ventre de sa mère, devant un parterre de chirurgiens curieux. Quelques instants plus tard, il tient le nouveau-né dans ses mains, fier et souriant. Le premier homme explique qu’il est temps, pour eux, de jeter leurs vieux crochets au feu…

Le récit est fort intéressant et captivant, présentant Angélique du Coudray, sage-femme du XVIIIème siècle. Une belle découverte, sur l’évolution de l’art de l’accouchement, entre problèmes de santé public, pédagogie et transmission des savoirs. Le parcours et les combats d’Angélique du Coudray sont à suivre, dans cette bande dessinée bien découpée et documentée. En effet, le récit y décrit l’univers obstétrique très complexe, où l’hygiène, les manières, les outils ne sont pas adaptés… Forte de ses connaissances, Angélique, plus audacieuse et inventive, va tout faire pour mettre un terme aux drames qui brisent tant de familles et tuent. Le dessin reste simple, classique, néanmoins efficace, pour cet album assez dense et instructif.

