Mène l’enquête au 36 quai Poirot – Le mystère des bacs jaunes

Le mystère des bacs jaunes est le premier tome de la série Mène l’enquête au 36 quai Poirot, à paraître en mai 2023, aux éditions Poulpe fictions. Un roman jeunesse interactif, de Floriane Turmeau, qui propose aux jeunes lecteurs de mener l’enquête et de trouver le coupable !

Une double page, qui présente un pan de mur, propose de découvrir les différents personnages de l’histoire. Puis, le début de l’histoire est à lire. Ainsi, les enfants plongent dans une matinée, avec un ciel dégagé au-dessus du 36, quai Poirot. Cela présage une magnifique journée estivale, particulièrement chaude. Mais à 5h30 du matin, il fait presque frais lorsque le concierge pointe le bout de son nez, hors de sa péniche. Sur les carreaux se reflètent les premières lueurs de l’aube. Le calme de l’instant inspire à M. Gruau un soupir empli de sérénité. Captivé par la magnificence du bâtiment de neuf étages, l’homme passe le pas de sa porte, sa caisse à outils en main.

Après quelques pages qui dressent l’intrigue et quelques personnages, les enfants entrent dans le vif, avec un choix à faire. Le roman est interactif, car ce sont les jeunes lecteurs qui vont l’enquête. Les bons choix vont devoir être faits, pour pouvoir trouver le coupable ! Selon les voies choisies, l’aventure diffère, permettant ainsi une relecture, pour revivre l’enquête différemment. Le récit est surprenant, invitant à tourner les pages rapidement. En effet, il faut faire les bons choix et pour vivre une aventure pleine de rebondissements. Les personnages sont hauts en couleurs, dans un univers qui propose aussi une sensibilisation à l’écologie et le respect de l’environnement. Quelques illustrations accompagnent ce roman original et ludique.

