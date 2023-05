Vous n’aurez pas la Bretagne au Théâtre de la Contrescarpe

Venez découvrir ou redécouvrir ces deux femmes d’exception qui ont réussi à imposer leurs choix, à une époque où les hommes décidaient de tout. Un duel historique de deux femmes exceptionnelles mis en texte d’Alain Péron et une mise en scène d’ Alain Péron et Valérie Delva. « Vous n’aurez pas la Bretagne » est la suite de « J’ai Sauvé la France, l’incroyable destin de Charles VII » du même auteur.

VOUS N’AUREZ PAS LA BRETAGNE

au Théâtre de la Contescarpe – Paris 5e

les dimanches à 16h30 jusqu’au 25 juin 2023

Plongez au XVe siècle et venez découvrir sur scène, l’épisode historique de la rivalité entre Anne de France et Anne de France, Reines, belle-soeurs et farouches rivales, qui a marqué le destin de la France.

Texte : Alain Péron

Mise en scène : Alain Péron et Valérie Delva

ANNE DE FRANCE : Nathalie Bernas

LOUIS D’ORLÉANS / LOUIS XII : Jérôme Serniclay

CHARLES VIII : François Marion

ANNE DE BRETAGNE : Ilana Waysberg

Musique : Félix Famy

Lumières : Damien Dufour

LE CONTEXTE HISTORIQUE

Anne de Bretagne, née en 1477, était la fille unique de François II, duc de Bretagne. Elle a hérité du duché de Bretagne à la mort de son père en 1488, alors qu’elle n’avait que onze ans. Elle a été mariée successivement à deux rois de France, Charles VIII en 1491 et Louis XII en 1499, afin de préserver l’indépendance de la Bretagne face aux ambitions françaises.

Anne de France, quant à elle, était la fille aînée de Louis XI et la sœur de Charles VIII. Elle a été nommée régente de France à la mort de son frère en 1498, alors que son neveu, le futur François Ier, était encore mineur.

Les relations entre les deux femmes ont été tendues dès le début. Anne de Bretagne a considéré qu’Anne de France cherchait à étendre l’influence de la France sur la Bretagne, tandis qu’Anne de France a vu en Anne de Bretagne une rivale à sa propre position de pouvoir.

En 1499, Anne de Bretagne a épousé Louis XII, le successeur de Charles VIII. Cela a renforcé les liens entre la Bretagne et la France, mais a également suscité l’inquiétude d’Anne de France, qui craignait que la Bretagne ne devienne un État vassal de la France.

Les tensions ont atteint leur paroxysme en 1503, lorsque les deux femmes se sont disputées la garde des enfants d’Anne de Bretagne, nés de son mariage avec Louis XII. Anne de Bretagne a refusé de les confier à la garde d’Anne de France, affirmant que celle-ci cherchait à les influencer en faveur de la France.

La rivalité entre les deux femmes s’est poursuivie jusqu’à la mort d’Anne de Bretagne en 1514. Anne de France a ensuite tenté de mettre la main sur la Bretagne en faisant pression sur le successeur d’Anne de Bretagne, son second mari Claude de France. Toutefois, Claude a résisté à ces pressions et a préservé l’indépendance de la Bretagne jusqu’à sa propre mort en 1524.

En somme, l’affrontement entre Anne de Bretagne et Anne de France était le résultat de la rivalité entre deux femmes de pouvoir dans un contexte de guerres et d’alliances entre la Bretagne et la France. Cette rivalité a été alimentée par les ambitions politiques et les craintes d’influence de l’une sur l’autre, ainsi que par des différences culturelles et personnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Tous le dimanches à 16h30 jusqu’au 25 juin 2023

Théâtre de la Contrescarpe – 5 Rue Blainville, 75005 Paris

Téléphone : 01 42 01 81 88

Tarifs : de 11 à 32 euros

Durée : 1h20

Réserver