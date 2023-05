Le peuple des Brumes – Le bal des saisons

Le bal des saisons est le troisième tome de la trilogie Le peuple des Brumes, des éditions Tabou, parue en avril 2023. Une bande dessinée, pour public averti, de Katia Even, Styloïde et Marina Duclos, qui vient clôturer l’aventure féérique et sensuelle de ce petit peuple.

On pourrait croire que le bal des saisons danse au son des notes harmonieuses. On pourrait penser que la roue du temps glisse sans cahoter. Aussi, on pourrait se dire que tout cela est immuable, inchangeable et tellement constant. Ainsi le chaud laisse place au froid. Le soleil laisse place à la pluie, comme le beau temps à l’orage. Mais les beaux jours finissent toujours par revenir… Les beaux jours de la forêt, comme ceux de la vie. Il y a le printemps de l’âge adulte où l’on se découvre un corps. Ainsi, rien ne peut remplacer le bal des saisons, qui tourne forcément en rond, comme le temps qui est une sphère sans fin. Seule la vie a une fin. Rhuyn est face au Père nature, qui lui demande, sans ménagement, de s’écarter de son chemin. Une jambe cassée, à terre, des membres gelés, Rhuyn est terrifié, mais aussi en colère…

L’aventure d’Ailina se poursuit, pour tenter de sauver Amandil… Le printemps doit éclore dans un grand bal des saisons, mais rien ne semble gagner d’avance. La jolie héroïne va donner de sa personne, pour le plus grand plaisir de tous… En effet, la bande dessinée, pour public averti, présente un univers fantastique plaisant, et aussi un brin érotique, avec plusieurs scènes sensuelles et charnelles. L’histoire est en elle-même semble traînée en longueur, elle offre cependant, quelques rebondissements, permettant d’aller d’un personnage à un autre. La narration est plutôt langoureuse, et assez travaillée, de ce côté-là ! Le dessin est superbe, malgré des maladresses parfois. Le trait est fluide, plutôt rond, les personnages expressifs.

Le bal des saisons est le troisième et dernier tome de la série Le peuple des Brumes, des éditions Tabou. Un album, pour public averti, qui vient clôturer le voyage initiatique d’Ailina, entre érotisme, sensualité, sacrifices, féérie…

