La gamme Savons liquides de Marseille BeauTerra s’agrandit ! À l’occasion de l’arrivée des beaux jours, retrouvez deux nouveaux parfums : olive et fleur de coton. Des soins aux parfums frais, ensoleillés et légers pour faire du bien à la peau et au moral.



Des savons gourmands pour un moment de bien-être

Fin 2022, je vous avais parlé des savons d’Alep liquides proposés par BeauTerra. En 2023, la marque complète sa collection de Savons Liquides de Marseille, soins iconiques du Sud de la France. En effet, vous pouvez retrouver deux nouvelles fragrances estivales : olive et fleur de coton. C’est donc l’occasion parfaite de changer votre routine hivernale pour vous tourner vers des soins aux parfums plus frais et vous offrir un moment de bien-être absolu.

Les Savons Liquides de Marseille BeauTerra sont fabriqués par saponification à chaud par un Maître Savonnier. Conformément à la tradition, ils sont formulés à partir d’huiles 100% végétales et cuits au chaudron. L’huile d’olive présente dans ces savons hydrate efficacement la peau et agit comme un bouclier protecteur naturel. Ainsi, votre peau est douce et nourrie, lui apportant souplesse et tonicité. De plus, le film hydrolipidique laissé par l’huile permet de lutter contre les microbes et la pollution. En plus d’une composition clean, ces produits ne sont pas testés sur les animaux, et sont vegans.

Côté parfums, j’ai pu tester un des deux savons liquides de Marseille BeauTerra : celui à la Fleur de coton. L’odeur est douce et divine, florale et vanillée. On peut l’utiliser comme savon pour les mains, mais je préfère le dédier à la douche pour un moment gourmand de bien-être ! Comme toujours, on peut opter pour le format voyage (100ml), le format évier (300ml) et le format familial (1L).