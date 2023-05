Êtes-vous prêts à partir à l’aventure hors des sentiers battus ?

Avec les kits d’énergie solaire BLUETTI et les panneaux solaires portables, vous pouvez explorer tous les recoins sans vous soucier de manquer d’énergie.Optez pour des sources d’énergie fiables et efficaces, pour profiter de toutes les activités de plein air en toute sérénité. Qu’il s’agisse de camping, de randonnée ou de voyages, nos générateurs à énergie solaire garderont vos appareils chargés et vous donneront un sentiment de liberté.

Profitez des offres spéciales BLUETTI *offres valables du 06/05 au 18/05 pour vous équiper au meilleur tarif et partir explorer la nature, tout en restant connecté.

AC200P+PV350

La Bluetti AC200P est une centrale solaire portable dotée de caractéristiques qui promettent de faire mordre la poussière à la concurrence. Ce générateur solaire de 2.000 watts offre 7 modes de charge, 13 ports de sortie et un écran tactile pour toutes les options.

Avec le panneau solaire PV350, pliant and facilement transportable, vous êtes paré pour l’aventure…

Profitez de notre offre spéciale*: 2 358 €

au lieu de 2 898 €

AC200MAX

Bluetti a boosté son best-seller, l’AC200P, avec l’AC200MAX. De l’extérieur, les deux appareils se ressemblent, mais en y regardant de plus près, les nouveautés deviennent plus évidentes. La puissance de sortie a été augmentée et la station d’énergie est désormais compatible Bluetooth. Mais, l’amélioration la plus intéressante est la possibilité d’augmenter la capacité de la batterie en ajoutant des blocs de batterie supplémentaires…

Profitez de notre offre spéciale*: 1 999 €

au lieu de 2 399 €

AC200MAX+PV350

Bluetti a été l’un des premiers à adopter le type de batterie LiFePo4 dans ses générateurs électriques portables comme l’AC200MAX. Avec un nombre de cycles de charge étendu de 500 à 3.500 ! Ajoutez-y le panneau solaire PV350 de 350 W en ETFE laminé et durable et vous êtes prêt à recharger rapidement dans toutes les situations…

Profitez de notre offre spéciale*: 2 858 €

au lieu de 3 299 €

B230

La batterie d’extension B230 est la version plus portable des batteries que Bluetti a mis sur le marché. Cette batterie LifePO4 de 2.048 Wh dispose d’une entrée AC individuelle de 500 watts. La batterie dispose de ports USB et USB-C (100 W) et d’une sortie 12 V/10 A. Vous pouvez donc connecter vos appareils directement au module de batterie d’extension B230…

Profitez de notre offre spéciale*: 1 399 €

au lieu de 1 599 €

B300

La batterie B300 est équipée en USB et USB-C (100 W) et d’une sortie 12 V/10 A, mais elle est plus polyvalente et a une plus grande capacité. Si vous souhaitez augmenter la capacité de votre station électrique Bluetti, il est possible d’utiliser ce module de batterie B300 en combinaison, car elle fournit 3 072 Wh d’énergie. Mais, il est aussi possible d’utiliser la B300 séparément…

Profitez de notre offre spéciale*: 2 149 €

au lieu de 2 699 €

AC300+B300

Les Bluetti AC300 et B300 offrent d’immenses capacités de puissance. La conception empilable permet une mise à niveau facile, tandis que les deux régulateurs MPPT couplés permettent de charger jusqu’à 2.400 W avec panneaux solaires, ou de mélanger différentes sources, ce qui vous assure de maximiser votre taux de charge. Le tout fonctionne silencieusement, ce qui est idéal lors de vos escapades en pleine nature…

Profitez de notre offre spéciale*: 3 799 €

au lieu de 3 898 €

BLUETTI : une source d’énergie solaire portable en toute situation !

