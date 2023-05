Ceci n’est pas une saucisse – Off Avignon 2023

Partagez





Comédie burlesque et hilarante, littéraire et irrésistible, de et par le duo Guigue & Plo, mise en scène par Thibault Truffert, au Festival Off d’Avignon sur les planches du Théatre Pixel-Bayaf. Une parenthèse déjantée à foncer voir en urgence.

CECI N’EST PAS UNE SAUCISSE

Théâtre Pixel-Salle Bayaf (Festival Off Avignon 2023)

du 7 au 29 juillet 2023

Et si on remplaçait les théâtres par des boucheries-charcuteries ? Au lendemain de la crise sanitaire, Guigue, directeur de théâtre désabusé, a décidé de transformer sa salle de spectacle en un lieu vraiment « essentiel » : une chambre froide ! Dans cette perspective, Plo, comédien désœuvré, résidant au théatre, est supposé débarrasser rapidement le plancher… Mais c’est sans compter sur la créativité délirante, l’imaginaire fertile et l’inconscient fourmillant de l’artiste. Une à une, chacune de ses idées redonne vie et sens au lieu-théâtre, espérant ainsi réenchanter Guigue et lui rendre son inspiration…