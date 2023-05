Coloriages Manga – 404 Editions

C’est aux éditions 404, qu’est paru, en avril 2023, le cahier Coloriages Manga, avec plus de trente scènes. Un ouvrage souple, de la collection Loisirs créatifs, qui propose de mettre en couleur plus de trente scènes inspirées de mangas, et d’agrémenter ces coloriages avec 80 stickers !

Le cahier souple commence par présenter les planches de stickers. Des bulles, de toutes sortes, des expressions, des explosions et autres sortes d’onomatopées, vont permettre de dynamiser les futurs dessins ! Ensuite, le premier coloriage présente une grande scène de combat, sur une double page. Devant un temple, un combattant, avec une lame s’apprête à foncer sur son adversaire, que l’on voit de dos. Le dessin est dynamique, élancé, très vif et détaillé. Le deuxième coloriage se présente, également, sur une double page et propose, là aussi, une scène de combat. Ce dernier se situe en forêt, offrant un paysage différent, mais tout aussi détaillé.

Le cahier est assez plaisant, s’inspirant des scènes classiques des mangas shonen. Ainsi, différentes scènes sont à retrouver et à colorier, combats, portraits, samouraïs, créatures fantastiques, vie quotidienne… Selon les envies et l’humeur, les dessins sont à personnaliser, afin de faire une pause, de lâcher prise et de laisser exprimer sa créativité. Les coloriages variés permettent à chacun de se retrouver, et de s’exprimer, avec cette activité créative simple et toujours efficace. Des stickers vont permettre d’embellir et d’apporter une dynamique supplémentaire aux dessins. Le trait est fin et fluide, très plaisant, tant pour les portraits, que pour les scènes de vie quotidienne à l’école, ou pendant un repas, que pour les scènes d’action.

Coloriages Manga est un cahier souple, d’activités créatives, des éditions 404, assez complet et plaisant. En effet, il propose de retrouver toutes sortes de scènes de mangas, de les mettre en couleurs, de les personnaliser, pour un moment créatif et de lâcher prise.

